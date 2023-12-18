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南應大視傳系「志在琉鄉」 獲坎城未來獅創意影片獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南應大視傳系作品「志在琉鄉」獲坎城未來獅創意影片獎。圖／校方提供
南應大視傳系作品「志在琉鄉」獲坎城未來獅創意影片獎。圖／校方提供

台南應用科大視傳系參加「2023 Future Young Lions坎城國際未來獅創意影片大賽」，前天總決賽以創意影片「藍海守護者」、「潮動未來」獲大專組四獎項。兩件作品都來自USR深耕型計畫「志在琉鄉」成果，結合視傳系數位錄影與剪輯課程，輔助教師針對小琉球與實務議題創作，培育學生職能實力，關注永續發展。

視傳系大四學生黃品甄、毛萱儒、劉庭安、高慧君、吳姍霓、巫懿旻、胡淨慧等7名同學作品「藍海守護者」脫穎而出，提出以桌遊形式宣導遊客對小琉球垃圾問題的重視，奪得銀獎與人氣獎第三名。

視傳系大二學生陳宜葶的作品「潮動未來」也表現亮眼，以身為小琉球人的角度，透過創意影片，提出針對潮間帶過度觀光的改善方式，榮獲銅獎與人氣獎第一名，成為矚目焦點。

校方表示，兩件獲獎作品都以小琉球環保、生態議題為主題，凸顯南應大學子積極投入社會關懷，以影片呈現對當地生態與觀光發展的獨特見解，也彰顯該校在執行大學社會責任計畫的落實與用心，展現對聯合國2030年永續發展議程各方面努力，並提供創意解決方案。不僅有創意突破，更體現對永續發展目標的深刻理解與實踐。

視傳系主任陳黎枚表示，這次佳績不僅是學生個人努力結果，也凸顯視傳系對綜合素養全方位培育，將持續致力培養更多有社會責任、富有創意的設計者，為未來社會的發展貢獻更多精彩的力量。

這次競賽由坎城創意節、獅子創意節家族台灣官方代表與淡江大學資傳系主辦，主題聚焦聯合國17項永續發展目標（SDGs），呼應坎城永續發展目標創意獎，肯定善用創意為社會帶來正面影響努力。

南應大視傳系作品「志在琉鄉」獲坎城未來獅創意影片獎。圖／校方提供
南應大視傳系作品「志在琉鄉」獲坎城未來獅創意影片獎。圖／校方提供

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