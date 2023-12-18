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數學考卷出題「吃6顆水餃」 小學生無厘頭作答讓一票人笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
小學生在數學考卷上的無厘頭回答，讓一票網友笑翻。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
小學生在數學考卷上的無厘頭回答，讓一票網友笑翻。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

許多小學生寫考卷時，時常以天馬行空的想法寫下有趣答案，讓批卷老師覺得好氣又好笑。一名網友貼出一張國小數學考卷，分享一名小學生寫下的搞笑答案，讓一票網友哈哈大笑，直呼實在太可愛。

原PO在Facebook社團「爆廢公社」發文，貼出一張小學數學考卷，照片中可以看到考卷最下方，第8題的題目因爲排版分頁關係，被切到只剩一行「阿群吃了6顆水餃後，覺得」。

小學生在數學考卷上的無厘頭回答，讓一票網友笑翻。圖／翻攝自爆廢公社
小學生在數學考卷上的無厘頭回答，讓一票網友笑翻。圖／翻攝自爆廢公社

沒想到這名小學生竟然在題目的下方，用注音符號寫下「好飽」兩字，替被切到的題目結尾。這名學生的無厘頭回答，也讓原PO哭笑不得表示，「小朋友⋯剩下的題目在後面⋯」。

貼文引發網友熱議，「好可愛」、「小孩單純」、「這答案沒錯」、「答錯，6顆不會飽」、「我肚子還有點餓，這才是正確答案」、「阿群食量這麼小嗎」、「還要再一碗麵」、「老闆韭菜的再14顆」。也有人表示，考卷的排版需要改進，「這是出題者排版方式太不ok了」、「這一看就是題庫抓出來，連排版都懶得排」。

小學生 數學科

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