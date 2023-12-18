關東國小圖書館空間小缺乏歸納 新竹市府打造社區共讀站

新竹市關東國小原有圖書館空間狹小，藏書量雖多但缺乏完善的歸納，新竹市府推動學校社區共讀站計畫，透過中央與地方自籌款補助關東國小社區共讀站整建，打造成「社區共讀站—閱讀夢想屋」，於今天啟用，除將數位科技融入學生生活情境，增購兩台自助借還書機，也透過全注音兒童友善操作介面，讓學生享受自助借閱的樂趣，同時提升圖書館科技智慧應用效能。

新竹市長高虹安指出，為營造書香城市，開放圖書資源供社區使用，市府與學校共同推動「社區共讀站」，持續擴充各圖書館藏書量，並規畫閱讀角及閱讀空間改善計畫、辦理閱讀活動、國中小學生深耕閱讀實施計畫、閱讀推動教師研習及閱讀寫作營隊等，落實「新竹好學」施政目標。

關東國小原有的圖書館空間較為狹小，缺乏學生可以舒適享受閱讀的空間，全新蛻變的「閱讀夢想屋」充滿陽光、人性化與溫度感，空間活化讓閱讀自然的融入生活，象徵竹市在推動社區共讀站再向前跨越一步，未來市府將持續爭取中央經費補助推動校園閱讀教育，期盼透過社區共讀站的推廣，提升市民閱讀風氣。

關東國小校長李瑞剛表示，全新落成的閱讀夢想屋展現社區共讀站新樣貌以及多元圖書功能，提供師生優質閱讀空間。閱讀夢想屋的啟用，讓師生們都迫不及待準備體驗全新的圖書環境。配合學校與社區資源共享、空間共用、活動共參、開放多元活化閱讀營運模式，結合圖書館主題月書展進行，集合眾志工之力，推廣有教育意義的書籍導讀，給孩子更廣闊的視野，朝向「新竹好學」的目標邁進。

李校長說，「閱讀夢想屋」位於學校重要動線上，具特色的拱門入口意象，吸引孩子樂於親近閱讀；「Read, Dream, Succeed」，則鼓勵孩子樂在閱讀，每個設計都為打造舒適的閱讀空間，共讀站目前已正式啟用，後續開放民眾使用時間學校將另行公告，歡迎社區里民一起打造書香社區。