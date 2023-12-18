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聯合盃作文賽 嘉義初賽240人獲獎

聯合報／ 記者李宗祐黃于凡／嘉義報導
嘉義市副市長林瑞彥（左六）昨天表揚聯合盃作文大賽嘉義區初賽獲獎學生。記者李宗祐／攝影
嘉義市副市長林瑞彥（左六）昨天表揚聯合盃作文大賽嘉義區初賽獲獎學生。記者李宗祐／攝影

聯合盃作文大賽嘉義區初賽2575人報名，是六都以外最多，副市長林瑞彥昨天表揚240名得獎者，指出此次命題「味蕾中的記憶」、「失眠」、「傳統與現代」等都很生活化，多讀、多想、多寫是學習作文的方式。得獎學生認為，多閱讀雖是老生常談，確實對寫作有幫助。

高中職組第1名嘉義高中王晨佑說，國一就開始參加聯合盃，每期歷屆得獎作品都會買回來看，這次題目「傳統與現代」，因家裡從事傳統皮飾、皮箱業，以自身經驗寫作發揮、再舉作家的例子充實文章內容。

高中職組第2名的新港藝術高中傅樂婍是第4度參賽，她指出，因練習國語演說關注時事、社會環境議題，成寫作題材，自己也注重生活細節，認為觀察生活對寫作有幫助，且要探討事件的意涵，就可提升寫作能力。

市府交通處交通工程科長賴義龍就讀國一的女兒賴玟君獲七年級組第1名，他說，女兒國小時培養閱讀習慣，四年級首次參賽獲全國賽第1名，獲得鼓勵後每年都參加，此次題目失眠，女兒以阿嬤過世變故心情故事來寫作。

聯合報教育事業部總經理潘素滿說，聯合盃作文大賽全國14個考區，並橫跨兩岸、國際，嘉義區是初賽中最先反映會考議題的縣市，在市府的支持下得以讓聯合盃等教育活動能夠繼續推動。

嘉義

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聯合盃作文大賽題目生活化 嘉義初賽240名學生獲獎

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