聯合盃作文大賽 新北210人獲獎

第17屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽昨在新北市政府舉行頒獎，今年有6586名學生參賽，共210名學生獲獎。聯合報社長游美月說，作文不只是文章形式，也是思辨過程。昌平國小學生廖天儀以「海龜的獨白」為題，獲得國小高年級第一名，她說，老師上課提過SDGs概念，激發她對海洋的關懷，成為寫作靈感。

游美月說，今年作文大賽題目圍繞著聯合國SDGs永續執行項目，包含環境永續、海洋生態，性別平權等，看到學生文章相當感動。游也提到，近期文言文議題引發討論，問題關鍵在於怎麼看待文化素養。

今年各組的題目包括「我想對鳥媽媽說」、「○○的獨白」、「親子之間」、「我對先入為主的看法」、「送上我的關懷」以及「成為自己的英雄」。

副市長劉和然說，聯合報品牌推動寫作相當有力量，一路走了17年，疫情期間也沒中斷，寫作是多元能力展現，背後隱藏邏輯思考、系統化、組織的能力，培養寫作力需要大量閱讀，新北用心推動閱讀教育，進而精進學生的核心競爭力。

教育局長張明文指出，新北市成立閱讀推動教師社群，從110學年度起以永續發展指標（SDGs）為主軸發展課程模組，讓學生學習觸角更加地廣泛多元。

此外，新北持續以適性閱讀與圖書館智慧升級，引進大數據平台，並結合跨領域議題，深耕孩子的閱讀興趣及能力。