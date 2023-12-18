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苗栗禮義廉恥重回校園 寒假144校全面掛牌匾

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣銅鑼鄉興隆實驗小學創校125年，校方在活動中心仍然掛有50周年時的「禮義廉恥」牌匾，至今保存良好。圖／李芳茹提供
苗栗縣銅鑼鄉興隆實驗小學創校125年，校方在活動中心仍然掛有50周年時的「禮義廉恥」牌匾，至今保存良好。圖／李芳茹提供

新加坡特選小學公立培群學校迎門「禮義廉恥」校訓，是師生引以為傲的特色，讓苗栗縣長鍾東錦印象深刻，全縣144所縣立高中、國中及小學明年寒假將全面掛回「禮義廉恥」牌匾，縣府希望品德教育耳濡目染。

禮義廉恥早期是當然校訓，牌匾融入校園，後來各校可依特色自訂校訓，時空背景改變，加上老舊毀損等因素，縣府調查，144所學校目前僅39所還保存牌匾，已要求寒假補齊。

銅鑼鄉興隆實驗小學創校125年，校方在活動中心仍掛有50周年時的禮義廉恥牌匾，校長李芳茹說，因掛在室內，保存不錯，縣府要在校園全面彰顯，有其意義。

苗栗縣一所歷史約30年的國小沒有禮義廉恥匾額，部分老師認為，品德教育融入彈性學習課程及校訂課程，存在生活和心中，掛不掛匾似乎沒特別重要。

鍾東錦今年3月間率團到新加坡交流教育，參訪培群學校，培群是推動雙語教育有成的特選學校，華文文化、品德教育更是特色，鍾東錦印象深刻，校方當時還鄭重介紹禮義廉恥校訓，這四字出自中華民國第三任國民政府主席林森墨寶。

鍾東錦說，禮義廉恥牌匾重回校園，與北一女老師區桂芝批評新課綱言論無關，而是新加坡交流回來，加上縣議會審查通過明年總預算案，因此啟動相關作業，掛匾後要求老師講解意義，希望學生耳濡目染，日常融入品德教育。

鍾東錦 小學 新加坡

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