聯合盃作文大賽題目生活化 嘉義初賽240名學生獲獎

第17屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮今天市府禮堂舉辦，共有240名學生獲獎；嘉義市副市長林瑞彥致詞時表示，這次聯合盃作文題目「味蕾中的記憶」、「失眠」、「傳統與現代」等都是很生活化議題；多讀、多想、多寫是學習作文的方式。

林瑞彥說，作文涉及閱讀力、思考力、邏輯力，環環相扣，認為多讀、多想、多寫是學習作文的方式，多讀不止是閱讀書籍之外也要閱讀周遭、社會，牽涉到很多情感交流，閱讀同時要思考事件的發生，事情真相有時候未必看得到，要好好思考、透過邏輯力反覆推敲。

他說，這次作文題目「味蕾中的記憶」、「失眠」、「傳統與現代」等題目，都是很生活化的議題，就如同生活在嘉義市一樣，嘉義市有豐厚文化底蘊，多閱讀書籍外也要多閱讀這座城市，會發現在這座城市非常幸福。如市長黃敏惠所言「嘉義市不缺少美，只缺少發現」。

聯合報教育事業部總經理潘素滿說，聯合盃作文大賽全國14個考區，並橫跨兩岸、國際，嘉義區是初賽中最先反映會考議題的縣市，在市府的支持下得以讓聯合盃等教育活動能夠繼續推動。

嘉義區初賽今年共2575人報名、240名學生獲獎，是非六都中參與人數最多的縣市，競爭激烈，包含國小中年級組、國小高年級組、國中七年級組、國中八年級組、國中九年級組及高中職組，每組取前5名及佳作30名，另有學校團體獎11名。榮獲高中職組第一名的嘉義高中王晨佑，作品層次儼然、巨觀微觀，從定義、縱整、類比，再到舉出實例、給予建議，通篇環環相扣、娓娓道來，見樹又見林、理性與感性。

王晨佑表示，國一時就開始參加，聯合盃將歷屆得獎作品成冊，每期都會買回來看優秀作品，多看多學。這次題目是「傳統與現代」，家裡是從事傳統皮飾、皮箱業，就從自身經驗寫作發揮，然後再舉作家的例子充實文章內容。給寫作的建議是多閱讀，雖然是老生常談，但確實很有效果。

嘉義市政府交通處交通工程科長賴義龍就讀國一的女兒賴玟君獲聯合盃七年級組第1名；他說，女兒就讀國小時培養閱讀習慣，在小學4年級第1次參加比賽初賽佳作再參加全國大賽，僥倖獲當年全國賽第1名。女兒獲得鼓勵後，每年都會參加比賽。這次作文題目「失眠」，女兒就以阿嬤過逝後突遭變故心情故事敘述寫作。