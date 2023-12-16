魔法阿媽劇場版下鄉開演 12月17日精誠中學免費索票

文化部為振興疫情後萎靡的藝文產業，規畫「振興振心」方案，春河劇團今年下鄉巡演，去年大獲好評的「魔法阿媽」舞台劇再次重回舞台，明天將在彰化市精誠中學演出。校方指出，這場不需購票，下午1點半開放索票，2點憑票入場，索完為止。

今年12月初才剛結束在宜蘭羅東高中「魔法阿媽」演出，大受歡迎，單場觀眾超過千人。春河團長郎祖筠在劇中親自詮釋魔法阿媽一角，十足刻畫台灣阿媽的真實形象，引起觀眾共鳴「這就是我阿媽啊！」

為了貼近角色，郎祖筠在民俗專家學者林茂賢教授引薦下，特地至傳承六代超過150年的基隆「雷成壇」與李戊己道長學習道家的手勢身法。在學習過程中，郎祖筠表示，雖然從小在台灣長大，對於台灣傳統文化只停留在懵懂階段，此次前往雷成壇學習期間，對於普渡的由來與禁忌，有更多的了解。