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魔法阿媽劇場版下鄉開演 12月17日精誠中學免費索票

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
春河劇團「魔法阿媽」舞台劇再次重回舞台，12月17日將在彰化市精誠中學演出。報系資料照
春河劇團「魔法阿媽」舞台劇再次重回舞台，12月17日將在彰化市精誠中學演出。報系資料照

文化部為振興疫情後萎靡的藝文產業，規畫「振興振心」方案，春河劇團今年下鄉巡演，去年大獲好評的「魔法阿媽」舞台劇再次重回舞台，明天將在彰化市精誠中學演出。校方指出，這場不需購票，下午1點半開放索票，2點憑票入場，索完為止。

今年12月初才剛結束在宜蘭羅東高中「魔法阿媽」演出，大受歡迎，單場觀眾超過千人。春河團長郎祖筠在劇中親自詮釋魔法阿媽一角，十足刻畫台灣阿媽的真實形象，引起觀眾共鳴「這就是我阿媽啊！」

為了貼近角色，郎祖筠在民俗專家學者林茂賢教授引薦下，特地至傳承六代超過150年的基隆「雷成壇」與李戊己道長學習道家的手勢身法。在學習過程中，郎祖筠表示，雖然從小在台灣長大，對於台灣傳統文化只停留在懵懂階段，此次前往雷成壇學習期間，對於普渡的由來與禁忌，有更多的了解。

主辦單位指出，舞台劇版本保留動畫版「基隆」故事背景，以及中元普渡的台灣傳統民間祭典，保留文英阿姨創造的「魔法阿媽」典範，在導演范瑞君及郎祖筠細膩的詮釋下，嘗試賦予台灣女性的堅韌與勇敢新時代形象。

春河劇團「魔法阿媽」舞台劇再次重回舞台，12月17日將在彰化市精誠中學演出。圖／精誠中學提供
春河劇團「魔法阿媽」舞台劇再次重回舞台，12月17日將在彰化市精誠中學演出。圖／精誠中學提供

舞台 基隆 觀眾

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