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僑泰60師生赴日交流 和川越高等校締姊妹校

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中學生在日本川越學生指導下，體驗日本太鼓。圖／僑泰高中提供
僑泰高中學生在日本川越學生指導下，體驗日本太鼓。圖／僑泰高中提供

僑泰高中推動國際教育交流，由校長温順德帶領60名師生赴日交流5天，體驗日本傳統浴衣和服穿著、手打蕎麥麵製作，並與埼玉縣知名學府城西大學附屬川越高等校簽訂姊妹校協議，藉由課程合作，增進學生學習的寬度與廣度，培育跨文化視野。

僑泰師生昨天上午由川越高校學生嚮導，走訪歷史悠久的藏造老街，認識江戶時代的歷史文化；下午入校交流，兩校校長簽訂姊妹校合作協議，學生透過英、日文合作學習，分組交流體驗太鼓。

學生林靖唯說，親自體驗才知道蕎麥麵繁複的製作過程，以及傳統浴衣正確穿著方式，讓他更深入了解日本文化。與川越高校學生交流，提升英文能力，更結交了異國好友，收穫豐碩；學生吳昕霓說，日本太鼓的表演讓她震撼，這次交流不僅擴展視野，也感受到不同文化的魅力。

僑泰高中帶隊老師魏伶如說，兩校簽訂姊妹校後，未來英文科老師將頻繁互動，交流課程設計，朝永續發展（SDGs）議題融入課程而努力，強化學生對全球議題的關注，並指導學生專題研究，以英文發表小論文，互相提問及討論。

川越高校副校長田口智一表示，看到川越學生嘗試以英文表達意見，並認識新朋友，相信這次交流是對川越學生是很棒的經驗，期待明年能帶學生參訪僑泰，深入體驗台灣文化。

温順德說，學校近年積極與新加坡、南韓、德國、紐西蘭、加拿大等國簽訂合作協議，盼增加學生學習資源，期望可藉由課程的合作，增進學生學習的寬度與廣度，培育學生的跨文化視野。

僑泰高中學生赴日交流，體驗手打蕎麥麵製作。圖／僑泰高中提供
僑泰高中學生赴日交流，體驗手打蕎麥麵製作。圖／僑泰高中提供
僑泰高中校長温順德（左）與日本川越高校校長渡邊聰簽訂姊妹校協議。圖／僑泰高中提供
僑泰高中校長温順德（左）與日本川越高校校長渡邊聰簽訂姊妹校協議。圖／僑泰高中提供

英文科 高校 日本

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