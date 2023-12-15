「帝王條款」作品有人想買 善心人捐畫筆要學生繼續創作

桃園東興國中國一生的「帝王條款」獲全國美術大賽特優，但因題材遭到網友出征，不過也傳出有人想買畫作，校長林祺文表示，昨天確實有接到一通電話，新北某協會副理事長想要購買畫作，有轉達給學生家長但未回應。學生有接受一位善心人士所提供的畫筆及材料。

昨律師呂怡貞在臉書發文說希望拍賣畫作，他出10萬元，對此，林祺文表示，沒接到這位律師的聯繫，不過確實有人致電希望購買未說明價錢，不過轉達學生及家長並未獲得回應，沒說要賣畫。

林祺文說，比賽的畫作也不清楚有沒有簽一些智慧財產權，等相關權利的同意書，也不希望藉由得獎作品再來炒作。

不過有位善心人士希望提供畫筆、材料給學生，學生得知後有接受，學校目前對於各界關心學生的訊息都有轉達給學生及家長，學校不會幫他們做主。