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「帝王條款」今重發文祝賀 校方：學生感到許多溫暖
桃園東興國中國一生的「帝王條款」獲全國美術大賽特優，但因題材遭到網友出征，校方火速下架祝賀文，連日輿論風波，校方今重新於臉書再次恭賀，並將學生創作動機與靈感、得獎感言公布。校方表示，當時意下太多訊息湧入，不知如何處理，所以先刪文，希望平息各界輿論，但校方立場一直都是支持學生的。
校方指出，當初貼文原意就是祝賀，不過許多民眾指糾結看到霸王條款4個字，這跟校方原先本意並不同，引發社會大眾大量關注，並非原意，因此至上12萬分歉意，道歉產生這麼多紛端。
這幾天很多有很多朋友表達對學生支持，因此校方一本初衷，將對學生的鼓勵支持重新恭賀，也讓孩子知道他沒錯，得獎學校與有榮焉，該恭賀就是要恭賀。
校方說，學生就是認為行人過馬路，雖然受到禮讓，但也要互相尊重，不可以慢慢走，他透過漫畫梗方式畫出來，當然各界意見看法都有，不過學生知道他自己沒錯，校方也告知只是因為他畫的主題，引發社會大眾討論。
學生近日上課和往常一般，心情未受到太大影響，同學老師也都給予許多支持，他也向校方致謝這些天給他的許多溫暖，學生認為有人認同且支持他的創作理念就好。
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