快訊

缺席賴清德造勢因未列不分區？ 余天：政治問題別問我

你也是嗎？「遠亞併」第1天實測亞太電信訊號 用戶樂喊可做這件事了

撞球／「撞球之子」楊清順告別式 趙豐邦惋惜：這麼年輕就走掉了

恢復狂賀「帝王條款」 校方：把恭賀還給孩子

中央社／ 桃園15日電
「帝王條款」漫畫引起熱議，校方今天重新發布祝賀文。圖／取自桃園市立東興國中臉書粉專
「帝王條款」漫畫引起熱議，校方今天重新發布祝賀文。圖／取自桃園市立東興國中臉書粉專

桃園市立東興國中學生以「帝王條款」為題創作，遭質疑是歧視行人。校方今天恢復被刪除的「狂賀」貼文，東興國中校長林祺文說，對輿論處理不熟才刪文，現在要把恭賀還給孩子，也從來不認為孩子有錯。

東興國中學生日前以「帝王條款」為題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，畫中是1位皇帝牽著烏龜在過馬路，一旁有汽機車駕駛無奈、或憤怒按喇叭；校方在臉書（Facebook）貼出此作品恭喜學生，卻遭網路圍剿，質疑行人路權被嘲諷是帝王條款，是學校教育出問題，校方因此刪文。

但近日有大量網友出面支持學生，教育部昨天也回應，會持續支持學生美術創作。東興國中今天再度把狂賀「帝王條款」臉書貼文恢復，表明「學校高度肯定並持續鼓勵學生繪畫創作」，學生創作動機是認為人與人之間要彼此尊重。

東興國中校長林祺文下午向中央社表示，最初是學務處很單純的在臉書恭賀學生得獎，因為大量負面、攻擊的訊息進來，學務處是第一次碰到這種事情，沒有處理經驗才急著刪文，刪文後才和他報告，他才指示發出道歉聲明。

校長林祺文強調，道歉聲明是針對恭賀貼文造成的社會對立、紛爭而道歉，「但從來不認為孩子有錯，也不是為了孩子的作品和社會大眾道歉」；學校立場一直是維護學生的美術表現。

林祺文說，學校網頁上的最新公告，從頭到尾都留住了對學生的鼓勵，跟臉書上的內容是一模一樣。恢復貼文是想要表達當時恭賀孩子的初衷，也有很多家長認為孩子當初被恭賀，就該還給孩子。

帝王條款 行人

延伸閱讀

「帝王條款」校方今再發文祝賀：高度肯定並鼓勵學生繼續創作

國中生特優漫畫「帝王條款」慘遭網紅出征 教育部沉默2日發聲了

Cheap促「帝王條款」追回獎 律師：嗆小朋友前可以先讀書嗎？

「帝王條款」獲獎生母親曝煎熬心情：感謝聲援、孩子不會放棄畫畫

相關新聞

大千慈善基金會碧英孝行獎頒獎 10年頒發逾百萬獎學金

大千慈善事業基金會第10屆「碧英孝行獎」選拔，上午舉行頒獎典禮，縣內共12名中小學生獲獎；基金會董事長徐千剛表示，10年...

睽違18年畢業宿營重返校園 南大附小小六生化身總鋪師

台南大學附設實驗國小歷年舉辦六年級學生畢業宿營活動，今年近180名學生在校園露營，離上次在學校辦已18年前，六年級生更化...

帝王條款出征風波 史丹利挺學生、提議畫「霸王公審」明年參賽

「帝王條款」漫畫事件，造成創作者就讀的國中遭到出征，引起輿論譁然。藝人史丹利在臉書粉專「熱血史丹利大叔應援團」表示，這名...

Cheap促「帝王條款」追回獎 律師：嗆小朋友前可以先讀書嗎？

百萬網紅Cheap日前批全國美術大賽特優「帝王條款」的作品涉嫌歧視，還稱「沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。律師陳宇安在...

影／日金獎管樂隊波浪擺動氣勢驚人 嘉義國際管樂節贏得喝采

2023嘉義市第31屆國際管樂節明天登場，2支榮獲今年日本行進管樂大賽金獎的「習志野高校吹奏樂團」、「瀧川第二高校吹奏樂...

帝王條款爭議 國教盟：網紅影響孩子創作自由家長會應出來發聲

國中生創作的漫畫「帝王條款」獲獎，卻引發網紅質疑醜化台灣行人、網友群起批評，導致後來學校刪除臉書賀文。對此，國教行動聯盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。