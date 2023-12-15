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「帝王條款」校方今再發文祝賀：高度肯定並鼓勵學生繼續創作

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國一生的「帝王條款」獲全國美術大賽特優，但因題材遭到網友出征，連日輿論風波不斷。圖／翻攝自臉書
國一生的「帝王條款」獲全國美術大賽特優，但因題材遭到網友出征，連日輿論風波不斷。圖／翻攝自臉書

桃園巿東興國中國一生的「帝王條款」獲全國美術大賽特優，但因題材遭到網友出征，校方火速下架祝賀文，連日輿論風波，校方今重新於臉書再次恭賀，並將學生創作動機與靈感、得獎感言公布。校方表示，昨朝會有再重新一同肯定祝賀學生，該生也告知不會因此停止創作。

國一生近期奪得全國美術比賽漫畫類特優，但作品中將行人描繪成「霸道行走的皇帝」，引發大批網友不滿，出征學校臉書，校方火速撤文，許多網紅、名人也在網路發文論戰。

校方今臉書再PO文祝賀，狂賀全國學生美術比賽漫畫類特優，學校高度肯定並持續鼓勵學生繪畫創作，感謝各界的關心鼓勵與指教，學校將持續努力落實推動各項教育工作。

學生創作動機與靈感，這幅漫畫是因為近日新聞提到台灣是「行人地獄」，所以立法保護行人安全行走的權利，但他認為社會當中人與人之間要彼此尊重，所以行人通過馬路也要快速通過，不能如皇帝般霸道行走。

學生得獎感言也表示，謝謝他的指導老師在這段時間細心指導，使他可以在比賽中奪得佳績，也要謝謝家人，一直肯定他的作品，將會快樂的創作下去。

校方受訪說，昨天朝會全校有再次祝賀學生，並告知全校師生網路掀起許多輿論並非校方原意，學生很清楚他就是看到行人地獄問題，將現象創作出來，希望事件可以慢慢落幕。

校方說，學生說他會持續創作，因為他熱愛畫畫，不會停止會持續努力發揮。至於有人希望捐贈物資或買畫作則皆婉拒。

桃園東興國中國一生的「帝王條款」獲全國美術大賽特優，東興國中今再發文祝賀。圖／翻攝自東興國中臉書
桃園東興國中國一生的「帝王條款」獲全國美術大賽特優，東興國中今再發文祝賀。圖／翻攝自東興國中臉書

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