陽明山打卡新景點 文化大學首推出三層樓超高耶誕樹

中國文化大學與億光智能科技聯手打造大型耶誕樹，也是文大創校60年來首度有大型耶誕樹矗立於圖書館前，成為校園打卡新景點。點燈活動於今天（12/13）下午五點於圖書館前廣場舉行，並邀請聲樂家簡文秀獻聲，吸引上百名文大師生駐足。

文化大學表示，耶誕樹高瘀約三層樓、12公尺，由億光智能科技股份有限公司捐贈，也號稱是海拔最高的校園耶誕樹。點燈儀式特別邀請聲樂家、教授簡文秀教授獻聲奇異恩典、恰是你的溫柔等歌曲。

簡文秀教授致詞時也表示，文化大學很幸福，能在美麗的校園中上課，未來耶誕樹將成為固定耶誕景點，別具意義。

校長王子奇則表示，億光科技將耶誕樹贈送給文大，未來耶誕樹將繼續在文大發光，成為文大「冬季限定景點」。且文化大學校園優美風景，海內外遠近馳名，未來文大春天有櫻花、夏天有彩虹、秋天有楓葉、冬天有聖誕樹，在這樣優美的校園中追求學問，是文大人的幸福福。

王子奇也期許，冬季限定聖誕樹可以照亮文大永續發展的道路，文大也將持續努力不斷求進步，據說，對聖誕樹許願夢想都會成真，在歲末年終時刻，也祝福師生未來一年萬事順利、身體健康。

王子奇與副校長王淑音、副校長王志誠均出席點燈儀式，也於現場發送歐趴糖祝福即將面對期末考的學生。文大耶誕樹將持續到明年一月底，每天點燈時間從傍晚到第二天清晨，歡迎各界可至陽明山文大校本部拍照並打卡留念。