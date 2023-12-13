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南投水里國中網球場破損 許淑華允籌足經費改善

中央社／ 南投縣13日電

水里國中人工草皮網球場年久失修，磨平且多處破損，南投縣政府提報中央補助約280萬元，南投縣長許淑華今天會勘表示，年底前再向中央確認，若無補助仍會自籌經費發包。

水里國中3處人工草皮網球場有2處磨平且多處破損，需更新改善，許淑華今天踏勘時獲知提報中央補助約新台幣280萬元改善經費尚未核定，她當場允諾，年底前再向中央確認，萬一沒有補助款，縣府仍會全力自籌經費，明年初優先發包，讓學生有完善場地。

許淑華說，水里國中體育表現傑出，是當地足球、網球優秀選手搖籃，網球場除是選手訓練場地，也是社區民眾練習場域，使用率很高，更新改善計畫已提報中央爭取專案補助，責成教育處持續洽詢中央核定進度，就算中央補助款沒能如願，縣府也會自籌經費，除人工草皮鋪面全部更新，進出球場階梯不平一併改善。

獲今年總統教育獎的特教生黃偉峻從水里國小畢業升上水里國中，許淑華特別到班上觀課，黃偉峻送上手繪感謝卡。許淑華說，南投縣明年接辦全國身心障礙國民運動會，將邀黃偉峻擔任代言人，黃偉峻出身清寒仍積極上進，課業及體育成績都非常優秀。

許淑華說，透過特教班老師指導，黃偉峻在體育課時接觸直排輪、滾球，不畏艱難憑著對學習熱忱突破障礙，參賽奪下第70屆南投縣適性體育運動會特奧滾球冠軍、民國109年及111年全國身心障礙國民運動會特奧輪鞋競速4×100公尺接力組第1名。

許淑華 體育

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