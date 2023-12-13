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揮別逾50年老舊校舍 南投東埔國小嶄新綠建築啟用

中央社／ 南投縣13日電

南投東埔國小校舍老舊，最久逾50年，拆除後重建教室大樓、獨立宿舍，今天落成啟用，縣長許淑華等人出席，並參觀校園後方原住民射箭場及石板屋等布農文化教學設施。

信義鄉東埔國小校舍老舊，南投縣政府爭取教育部全額補助新台幣9974萬元辦理新建校舍工程，包含教室15間、廁所3間、樓梯6座、廚房、5間宿舍套房1棟，以當地原住民布農族文化意象為設計，縣府今天辦理落成典禮，邀歷屆校友、社區居民與學校師生共同歡慶。

許淑華、信義鄉長全志堅、縣府教育處長王淑玲等人出席，許淑華致詞表示，東埔國小前身為日治時期教育養成所，民國35年改為同富國民學校東埔分班、57年改稱東埔國民小學至今，校舍歷史悠久，重建後全新建築符合師生教學需求，也融入布農文化特色。

教育處表示，東埔國小有普通班6班、幼兒園1班，教職員工18人、學生60人含幼兒園；東埔國小校長朱懿幰說，108年8月上任發現校舍老化、多逾使用年限並為「老背少」建築，外牆龜裂、斑駁嚴重，感謝教育部及縣府支持，核定9974萬元辦理校舍暨宿舍整建工程，經2年多施工，終於完成嶄新綠建築大樓。

綠建築 許淑華 宿舍

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