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桃園六和高中獎不停 全國技藝競賽、桃園設計獎大放異彩

聯合報／ 教育事業部
青年局外牆設計金獎王婕伃同學（左起）與指導老師、校長、多媒科主任合影。圖／六和高中提供
青年局外牆設計金獎王婕伃同學（左起）與指導老師、校長、多媒科主任合影。圖／六和高中提供

桃園市六和高中近期在多項全國競賽獲嘉績，包括在全國高中職技藝賽中，多媒體設計科學生蔡芯妮獲商業類電腦繪圖｢金手獎第一名｣、機電科學生張以憲獲電腦輔助機械製圖職種｢優勝｣。在桃園設計獎中，獲青年局外牆設計類「金獎」、數位影音類「銅獎」與兩件「特優」。

蔡芯妮表示，在備賽過程中，也曾因為無法同時兼顧競賽與專題心情大受影響，還好指導老師們給予許多協助，繪畫技巧才能更精進。張以憲說，參賽的最大收穫，除了個人技藝提升，更是深度學習契機，也學到在激烈競賽中，保持冷靜、發揮所學，才能致勝。　

另外，在桃園設計獎中，多媒科學生王婕伃的作品「新時代」，活潑風格融合在地元素，展現年輕創造力，贏得青年局外牆設計類「金獎」。她表示，參賽最大收穫莫過於能與眾多好手較勁，學到別人的優點以改善自己的缺點。

六和高中教務主任郭紀翔表示，六和要求學生不只是學科高分、考取證照，更鼓勵透過競賽增加經驗值、掌握未來方向。

六和高中校長陳淑惠指出，校方鼓勵學生參與各項競賽，磨練學養也為創意找舞台。近期高國中部學生在校外競賽獲獎不斷，正是師生共同努力繳出的成績單。

陳淑惠校長（左起）與全國工科技藝競賽優勝選手與指導老師合影。圖／六和高中提供
陳淑惠校長（左起）與全國工科技藝競賽優勝選手與指導老師合影。圖／六和高中提供
陳淑惠校長（左起）全國商業技藝競賽金手獎第一名選手與指導老師合影。圖／六和高中提供
陳淑惠校長（左起）全國商業技藝競賽金手獎第一名選手與指導老師合影。圖／六和高中提供

桃園 青年

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