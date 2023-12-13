雲門藍天教室走進偏鄉24年 用武術教孩子「靜下來」

921大地震造成許多家庭一夕劇變。這一年，台灣好基金會董事長柯文昌與雲門舞集創辦人林懷民創辦「藍天教室」，帶領雲門舞者進入災區，以身體律動課程陪伴災區孩子走過災後重建的日子，撫平心靈的創傷。24年來，藍天教室從災區走進偏鄉部落和非山非市的小學，平衡城鄉教育的落差，豐沛學校創新教育資源。

林懷民表示，「藍天教室」由雲門舞蹈教室的溫慧玟，於921地震時帶著舞者走進災區，讓家長外出復健時，孩子們能夠獲得陪伴的計畫。這樣一個長期的公益資助計畫在台灣相當罕見，期待「藍天教室」能長得像樹一樣高。他相信被藍天教室撫摸過的孩子會變得不一樣，「因為在藍天教室裡有鼓勵、有愛」，以及引領孩子學習與內心對話。

陪伴災區孩子們走過災後5年的日子，「藍天教室」帶著「生活律動」和「武術」課程走進偏鄉、部落以及非山非市的小學。「生活律動」課程不教孩子模仿動作跳舞，而是為孩子創造情境與想像，透過觀察和創意的延伸，引導他們創造屬於自己的動作，讓孩子去連結自己的身體，也接受別人的身體。「武術」也不是教打架，而是讓孩子透過握緊拳頭，找回靜定的心和發亮的眼睛。

柯文昌表示，他親身走過好幾個「藍天教室」的學校，發現只要有上過「藍天教室」律動或武術的孩子、特別有自信。貿聯國際在2021年加入「藍天教室」，貿聯董事長梁華哲表示，很高興看到新一代孩子藉由藍天教室擺脫框架束縛，擴展身體、心靈與創造力。

苗栗新英國小是藍天教室最早實施的小學。新英國小校長李淑媛表示，6年前初到新英時，很驚訝學生都在學武術，之後才明白「藍天教室」不是武術、教功法，而是奠基身體的基本功，讓孩子每天挑戰進步一點點。不只強健身體，也從武術老師教導的「尊師、重道、愛同學」中培養人際互動有禮貌的美德。孩子學會「靜下來」、學會跟自己對話、建立自信心，學會守秩序和懂禮貌。

台灣好基金會表示，「藍天教室」在新北、苗栗及南投總共認養10所國小，安排每學期15到18堂課。此外，每年暑假則在台南下營、苗栗通霄及屏東潮州辦理為期5天4夜的短期營隊，讓沒有辦法成為「藍天教室」認養小學的孩子，也有機會在音樂與舞蹈的世界中舒展身心。