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金門高中新宿舍動土 預計114年3月完工
逾50年歷史的金門高中學生宿舍，有海砂屋疑慮，校方爭取改建，昨天終於動土。教育部政務次長林明裕跨海主持，校方說，新宿舍每間房有獨立衛浴與陽台，可造福60多名學生，提供更好住宿環境，預計114年3月完工。
校方原本規畫男、女各1棟宿舍，考量金門大橋開通，需求量降低，後來國教署核准興建一棟男女分層的宿舍。
立委陳玉珍是金中校友，她也為教職員請命，提到除學生宿舍需要提升，教師宿舍也很老舊，希望教育部能支持改善，校內有不少離鄉跨海服務的老師，改善住宿環境，更能留住老師的心。
金門高中校長許自佑表示，金門大橋通橋之後，學生住宿的需求降低，今年有40多名學生住宿，不少是台商子女。值得一提的是，宿舍是由46屆校友蔡顯恭設計，造就「學長幫學弟妹蓋宿舍」美談，未來從宿舍陽台可遠眺金門大橋，讓學生相當期待。
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