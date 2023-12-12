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偏鄉孩子動起來 張榮發基金會推「運動好好玩」專案

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
張榮發基金會推出「運動好好玩」專案，挹注偏鄉學校相關體育經費，合作學校橫跨全台。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會推出「運動好好玩」專案，挹注偏鄉學校相關體育經費，合作學校橫跨全台。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會推出「運動好好玩」專案，挹注偏鄉學校相關體育經費，合作學校橫跨全台，包括新北大豐國小、屏東南和國小、花蓮化仁國中、台東新生國中、宜蘭岳明國中小、南澳高中、澎湖講美國小、湖西國小等，從陸地到海上，如足球、棒球、跆拳道、田徑、帆船等，鼓勵偏鄉學子走出教室，享受揮灑汗水，進而在競技場上發光發熱。

張榮發基金會表示，執行長鍾德美日前親自到大豐國小，與該校棒球隊來自烏來、花蓮等小球員，一起上場練習打擊、傳接球，學校也受贈繡有張榮發基金會球衣與旗幟。她鼓勵學童，離家在外，難免思念家鄉一草一木，只要堅定朝自己興趣發展，一定從中有所得。

張榮發基金會表示，「運動好好玩」專案已有具體成效，包括原本放學後在外流連學童，加入運動社團後，就算放假也主動想練習；有些人比賽雖落敗，能檢討改進穩定性；也有原本不敢展現自我，但變得自信、自律。

另外，也有學校發現，社團教練也要求隊員課業，若發現成績退步或欠佳，有時還會祭出禁練令，等成績改善才能返隊練習，帶動成員學業成績相對進步。最難得的是，有學子後來因此進入理想學校就讀，翻轉人生。

岳明國民中小學黃建榮校長感謝張榮發基金會協助，將串聯20所海洋教育學校，讓學生利用重型帆船在大海中真正航行，並教導學生調查海水表面塑膠微粒、海水酸鹼度與溶氧量等，可說兼具科普與永續教育意涵，達多贏局面。

運動 偏鄉學校 花蓮

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