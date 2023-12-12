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雄女7萬元耶誕樹裝置引熱議 校方：校友無償回饋

中央社／ 高雄12日電

高雄女中近日擺上耶誕樹裝置，校方也公布設計理念和費用，造價7萬元耶誕樹引發熱議。雄女表示，此為設計師校友無償回饋，融合在校生創意所設計「相當有巧思」。

雄女上週在社群媒體臉書（Facebook）貼出耶誕樹藝術裝置，文中並說，畢業雄女人無償設計獻給母校祝福，有別於工廠大量製作的現成商品，其中更有設計師與創作者無償不收費用的善意奉獻，以基本材料裝潢費用的7萬元成本回饋母校。

此耶誕裝置在網路引發熱議，不少網友表示，這樣的裝置花費7萬元太貴、設計不好看。也有網友說，美觀見仁見智，但學生應尊重創作，不該忽略作者的美意、心血。

中央社記者實際走訪校園，不少學生行經耶誕裝置都會駐足討論、拍照，耶誕樹底座更放了不少硬幣，校方表示，學生說要集滿7萬元，校方都予以尊重。

高三學生陳同學告訴中央社記者，在網路上的通常都是比較激烈的言論，實際上在學校大家也有很多討論，但對於是否好看，意見相當多元，並非只有一種聲音。

雄女校長鄭文儀今天接受媒體聯訪表示，耶誕樹主題是「聖誕紅久久，歡喜迎百年」，除了歡慶耶誕和耶誕舞會，今年是雄女創校99年，明年將迎向百年。設計師融入在校生創意，經歷3個月時間，將雄女百年歷史融入其中，包括4次校門改變，季節也從冬轉春。

「這是比較創新的聖誕樹」，鄭文儀說，設計相當有巧思，也是藝術與環境教育的展現，並非一次性消耗品，接下來會存放在活動中心，每年耶誕節都可以拿出來改造、裝置。

針對外界熱議只是珍珠板等材料，花費7萬元太貴。鄭文儀說，材料並非外界所說只是珍珠板，因學校穿堂風大，過去擺放一般耶誕樹常被風吹倒，這次改採金屬、木頭等堅固材質。

鄭文儀強調，校友完全是無償設計，除了木座圓形底座、大三角木板、印刷成本外，內部還有加裝金屬條，施工時需由3名專業技工花費一整天才能安裝完成。

設計師 材料

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