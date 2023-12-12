北一女雙甲子校慶颳橘色炫風 台日最強樂儀旗隊爭鋒

今天是北一女中雙甲子校慶大會，找來在台灣颳起橘色旋風的日本橘高校吹奏樂部，與一女中樂儀旗隊交流演出，台日2強各自呈現最佳水準，讓校內各樓層擠滿人潮，並響起如雷掌聲。

台北市立第一女子高中今天舉行創校120週年校慶大會，邀請「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部共98人到場，與北一女樂儀旗隊同場演出，副總統賴清德也應邀出席。

兩隊在去年國慶後再度同台，不僅北一女學生駐足等候，大批校友、家長、民眾也擠滿操場周圍各樓層，還有許多穿著卡其色制服的建國中學男學生圍觀。

北一女中校長陳智源致詞表示，許多人詢問他為什麼邀請橘高校吹奏樂部來交流，這是因為橘高校吹奏樂部與北一女中學生有許多相似點，包含都非常認真看待自己所學、全力以赴把表演做到最好，以及一樣可愛、美麗、青春。

他說，第3個相似點，就是北一女樂儀旗隊在國內已經沒有可以學習的對象，「我們是國內最棒的隊伍」，而橘高校吹奏樂部也是日本最強，所以台日最厲害的2隊相聚交流是理所當然、天經地義。

地主隊北一女樂儀旗隊首先登場，以精湛槍法、華麗隊形及輕快旋律炒熱現場氣氛；接棒的橘高校吹奏樂部則演奏「 On the mall」、「The sing」、「UptownFunk」、「My Way」等8首曲目，讓現場氣氛High到最高點。

值得注意的是，橘高校吹奏樂部與北一女樂儀旗隊都在對方演出時拍手響應節拍，雙方友好情誼可見一斑。

此外，賴副總統與陳智源參觀園遊會時，獲學生夾道歡迎，被媒體堵訪詢問108課綱議題則沒有回應。