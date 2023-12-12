高市興田國小迷你體操隊 全國錦標賽奪金

高雄市大樹區興田國小女子體操隊成立不到1年，4名隊員今年在高雄市國小競技體操賽奪得4金1銀，接續又在112年全國競技體操錦標賽再奪1金、1銅，全校同慶。

興田國小今天發布新聞稿表示，體操隊員辛勤練習，練到手破皮、腳撞傷，全身有不少瘀青，但仍持之以恆咬著牙拉筋、轉風火輪，一邊掉淚卻又繼續練。

興田國小校長吳孟珠說，女子競技體操曾經是興田國小特色，但因各種因素體操隊於民國104年解散，在去年12月在普門中學與教練協助下重新成立體操隊。成立不到1年，學生就獲得佳績。

吳孟珠說，目前體操隊有4名小選手，是相當迷你的體操隊，體操訓練非常辛苦，但在4個小選手身上看到堅毅與勇敢。

在高市競技體操賽中，一年級學生潘妤蕎獲平衡木金牌、全能銅牌、地板第4名、低木槓第4名及跳板第7名；5年級學生許誠芯榮獲全能第4名、地板第4名、高低槓第7名及平衡木第7名。

潘妤蕎說，自己最喜歡高低槓，比賽平衡木的時候很緊張，一直在內心告訴自己不能掉下去，沒想到真的成功了，還得到金牌。選手許誠芯當時抱著腳傷參賽，她說拿獎牌一直是督促自己奮鬥的目標。

5年級學生劉雨涵在全國錦標賽拿下小彈簧床與地板的金牌、平衡木第2名，潘妤蕎奪跳板與地板金牌。另外，剛加入體操隊不到2個月的選手也拿到地板第5名、平衡木第6名和小彈簧床第7名的佳績。

吳孟珠說，興田國小校舍老舊，也相當欠缺體操設備，尤其家長需支付另1名體操教練鐘點費，負擔很大。感謝普門中學協助學校推動競技體操，不但提供場地與1名教練，甚至提供選手們免費住宿。

校方表示，未來期待繼續與普門中學的策略聯盟，也爭取外界經費，留下優秀教練與選手，提高選手的能力、耐力、動作連接與柔軟度質量水平與穩定性，明年要再創佳績。