雲林各校很國際！日澳接連來訪 日本一口氣70人訪虎高

日本和澳洲各學校最近接連造訪雲林各校，今天來自日本佐賀縣東明館高校約70名師生首度造訪虎尾高中，兩國學生一起上烹飪、美語、體育等課程交流，簡單英語對話，很快融入，比手劃腳有說有笑。澳大利亞布里斯本摩頓灣高中也造訪土庫商工，另外日本四國廣域觀光振興事業推進協議會也將於本周三造訪虎尾農工簽署合作協定。家長說，雲林各校愈來愈國際化。

澳大利亞布里斯本市摩頓灣高中副校長Delia Stecher本月7日帶領該校國際部主任Michael Bos,及國際部專員抵雲林縣土庫商工訪問，土庫商工校長吳星宏帶領師生熱情接待，土商學生更以英語迎賓，與遠方來客全美語對話，展現自信和語言提能力，讓澳方人員也感驚喜，指台灣學生進步很快。

澳方副校長也以該校學生的藝術創作圖畫，製作成感謝狀送給頒土庫商工，她說，很高興和土商締結為姊妹校，過去只透過視訊讓兩校學生隔空對話，她第一次來台灣，終能有機會踏進土庫美麗的校園，跟這群聰明活潑的學生直接對話，像是夢境成真。

今天近午，來自日本佐賀縣東明館高校兩輛遊覽車浩浩蕩蕩駛進虎尾高中，一口氣來了70名身穿校服的日本學生在老師帶領下，與虎高學生展開一系列課程交流，受到虎高學生熱烈歡迎「伊來謝麻謝！」，日方學生分組帶到各專科教室，與虎高學生一起上課。

在烹飪教室學做鳳梨酥，體育館內來一場台日球賽，美語教室是兩國學最感親切的場所，雙方都會共同語言，美語交談變輕鬆，兩組不同國度的學生無距離，很快融合一起有說有笑，最令人驚艷的是虎高科博館，讓大家宛如走進小叮噹世界，格外興奮。

校長陳惠珍說，和東明館高校結緣是來自教育部的國際交流平台，雙方在網路曾有過課程交流，上月間虎尾高中組團到日本參訪，和東明館高校有實際上的接觸，促成了台日互訪的行程，今天東明館高校師生約有70人到訪，主要針對台灣現有的課程，讓日本學生也來實地體驗，課程全由虎高老師設計，期讓日本學生對台灣高校教育有一番認識。

伊藤蒼汰等日方學生說，他第一次來台灣，實地看到台灣的高校，感覺很有趣，也感受到台灣人很友善，希望和同學能多了解一下台灣高校學生的生活和學習情況。