全國高中英語簡報競賽 45隊參賽台中一中奪冠

第9屆靜宜盃全國高中英語簡報競賽以「ChatGPT and My Life」為主題，參賽學生分享面對新興科技AI的學習與生活等經驗。今年共45隊報名參賽，最後由台中一中奪冠，第二與第三名分別是桃園市立內壢高中及台中市立文華高中，佳作是台中市明道中學與明德中學。

靜宜大學英文系主任黃麗蓉指出，2022年ChatGPT為全世界帶來風潮，AI成為新顯學，改變以往學習模式，也為教育現場帶來挑戰與衝擊，尤其目前高中生幾乎是生長在各式數位環境的「數位原住民」；期望透過主題「ChatGPT and My Life」，讓學生瞭解與省思科技在生活的應用，並為學習開啟另一個可能性。

擔任評審的靜宜英文系助理教授王念英說，參賽學生表現十分優異，不僅口語表達流利，簡報內容豐富，並呈現出面對AI時代，特別是ChatGPT帶來的多元觀點。最後脫穎而出的團隊展現獨特見解與創新方法；例如有些團隊反思AI帶來的道德問題，並提出正向、反面思考及具體說服力，且運用切合生活情境的例子。

王念英勉勵未來參賽學生要強化語言表達及深度思考能力，而非機械化複製；需找到自己的聲音，突顯個人風格。簡報內容要貼近在地生活，才能讓人留下深刻印象，並產生具改變既有思維的影響力。

靜宜盃全國高中英語簡報競賽，評分項目包括簡報內容、組織結構等，切題度50%、英語表達能力與演說技巧30%及表現創意、團隊精神20%。

台中一中參賽團隊Presentation generation的3位組員展現團隊合作，透過故事性的展演方式，以良好邏輯、架構內容及流暢肢體動作，展現每一位學生的個人特質，演說內容精彩且具原創性，令評審及聽眾印象深刻。

台中市立文華高中團隊Peacemaker組員，呈現深度又帶有批判性思考的內容，並提供創意解決方案，十分聚焦；邏輯與演說架構清楚，觀眾能瞭解AI工具的優缺點，也引導反思ChatGPT雖然便捷仍有爭議。

參賽的文華高中謝熙文、王晨華、梅詩尉、陳鼎妍及劉立涵說，準備過程中有挫折、有爭吵，前後修改過很多次，最後以最佳作品參賽。最大收穫是提升簡報製作及團隊能力，希望明年繼續組隊參賽。