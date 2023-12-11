嘉商新住民之子勇奪金手獎 保送國立科大

國立嘉義高商日前於高雄參加全國商業類學生技藝競賽，在全國171所學校的激烈競爭下，榮獲4座金手獎、2座優勝獎；獲得會計資訊組金手獎第2名的資處科黃振瑋是新住民之子，辛苦的家庭背景，鍛鍊堅持到底的精神與自律的性格，不但取得保送國立科大，同時獲國教署補助赴海外研習。

嘉商校長林義棟表示，由教育部主辦技藝競賽是職校中競爭最激烈的比賽；嘉商今年共參加8個職種競賽，有4名選手來自同一班級，3名榮獲金手獎，1名優勝獎，創下嘉商同一個班級最多選手獲獎的紀錄。

會計資訊組指導老師姚文雯表示，獲得會計資訊組金手獎黃振瑋是新住民之子，父親是大理石工場的切割工人，收入微薄且不穩定，母親則是從越南嫁到台灣的新住民，平時做零工貼補家用。辛苦的家庭背景，鍛鍊他堅持到底的精神與自律的性格，屢次從錯誤中學習，雖然面對全國高手的競爭，仍能脫穎而出勇奪金手獎第2名，實在不容易。

黃振瑋表示，在開始訓練時，感到相當挫折，因為覺得自己的能力，似乎不足以承擔這個重責，但經過學長和老師不厭其煩的教導，終於有點開竅，發現之前總是死讀書，並不能活用所學的會計知識，對於會計觀念也是模糊不清。因此下決心加強會計觀念，於是將高商會計學1至4冊課本重讀一遍，發現了之前很多沒清楚的觀念，術科也是練習了好一段時間，才正式步入正軌。