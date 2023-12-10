苗縣公館國中校長 方麗萍獲第2座教學卓越獎

教學卓越獎被視為是教育領域最高榮耀的「奧斯卡」，苗栗縣公館國中校長方麗萍率教學團隊，11年前拿下第一座，今年獲得第二座，成就難能可貴。她不忘初衷，自我期許繼續做個「專業的老師」，陪伴學生繼續前進。

方麗萍2012年在三灣國中擔任教務主任時，以「灣中再造工程的動力—超級金頭腦」教學方案，獲得教學卓越金質獎；今年再帶領公館國中以「國際領航，跨域SDGs，天下為『公』」教學方案，拿下第二座金質獎，拿到教育部補助60萬元、縣府獎金60萬元。

2座教學卓越獎的出發點都是以「學生學習」為核心，方麗萍說，她會審視SWOT，「孩子缺什麼我們就補什麼」、「老師對什麼有興趣我們就發展什麼」，也一直是她的初衷。

方麗萍分享，公館國中鄉下學生單純可愛，但站上台欠缺自信，為讓每個學生都有機會被看到，以國際教育為課程核心，推動以來看見館中學生自信蛻變，也願意成為更好的自己而努力。

「從來沒想過會拿到第二座教學卓越獎。」方麗萍也說，勉勵老師們都能與時俱進，在學生的需要上看見自己的力量，讓學生喜歡上學、學以致用，她責無旁貸。