拚命三郎楊宗榮 帶偏鄉生玩科學

台中市翁子國小教務主任楊宗榮喜歡帶學生玩科學，他曾心律不整送醫，成為同事眼中「不是拚命，而是差點沒命」般投入教學。他去年榮獲師鐸獎，仍持續投入，驅車深入南投、苗栗偏鄉小校推廣科學實作，近期與科博館合作，推出虛實整合的AR互動課程，全國學生都能線上參觀，教學範圍更廣闊。

「想幫孩子多開1扇門。」43歲楊宗榮回憶，國小某次自然測驗，他拿下高分，老師卻判他作弊，重考他同樣答對，老師僅說「喔」，讓他萌生要投入教職念頭，當個「不要打擊孩子信心的老師」。

楊宗榮的教學生動活潑，「要教三態變化，拿巧克力示範融化與凝固，孩子還有點心吃，教室氣氛完全不同」。他去年榮獲師鐸獎，更成為他前進偏鄉學校的動力，每周驅車到南投縣希娜巴嵐國小，車程往返就要4小時；他也到苗栗縣新隆國小，讓偏鄉師生享受玩科學樂趣。

他分享，曾帶過的學生「小陳」體型矮胖，加上隔代教養、越籍單親母親背景，課業與人際關係受挫，差點走上偏差路；他鼓勵加入科學研究社，帶在身邊玩科學；師生還扛著模型北上參加科展，雖沒有得名，卻讓學生找到人生動力，現在成為大型風機製造商，「比我這老師還厲害」。

翁子國小校長詹勝淵說，楊宗榮是拚命三郎，為了學生甚至「不要命」，2015年杜鵑颱風重創台中，楊擔任總務主任勘查建物，竟瞬間心律不整倒下，與死神拔河2周救回，他篤信是教育行善，讓他得以延續生命。