快訊

亞錦賽／本壘攻防冤枉掉分…季、冠軍戰將採重播輔助判決 宋嘉翔：多一分保障

北一女學生轟上課批綠 區桂芝：沒有人需要為自己的立場道歉

華府官員揭「陸恐攻台時間點」 蘇利文：美將為台海穩定挺身而出

王文興追思會 陳竺筠：真正的台灣作家

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部政務次長李靜慧（右）出席「推石的人─王文興追思紀念會暨文學展」代表頒贈總統褒揚令，由王文興夫人陳竺筠（左）代表受贈。圖/文化部提供
文化部政務次長李靜慧（右）出席「推石的人─王文興追思紀念會暨文學展」代表頒贈總統褒揚令，由王文興夫人陳竺筠（左）代表受贈。圖/文化部提供

作家、台大外文系教授王文興9月辭世，享壽84歲。台大、洪範書店、文訊雜誌社今舉辦「推石的人—王文興追思紀念會暨文學展」，以推石的人為喻，象徵小說家日寫30字、對文字「橫徵暴斂」的信仰。王文興夫人、台大外文系副教授陳竺筠致感言時說，她常笑稱王文興是真正的台灣作家，因為他作品裡充滿了只有台灣讀者才看得懂的注音符號；她也說，王文興寫作的每一天都像在打仗，與每個字、每個標點符號搏鬥。

王文興1960年與白先勇、陳若曦、歐陽子等人創辦「現代文學」雜誌，創作以小說為主，亦有詩及散文，著作包括「家變」、「背海的人」、「剪翼史」、「家變六講—寫作過程回顧」、「十五篇小說」、「小說餘墨」等。筆耕逾60年，堅持「精讀」與「慢寫」的作風，並追求藝術性寫作，行文著重自然與音樂性，提示當代對文字藝術性的重視。顏元叔曾評王文興小說措辭描繪精細，其「字裡行間都是真實生命，真實人生」。

為表彰其長期致力於文學創作與教學，將現代主義思潮轉譯至台灣，開創新的文學想像與感受，影響當代文壇深遠，文化部政務次長李靜慧今出席追思會，並代表頒贈總統褒揚令。

台大校長陳文章致詞時說，王文興在台大任教40餘年，作育英才，特別之處是將把西方文學思維融入台灣社會變遷，小說字裡行間刻畫人性與社會脈動;台大文學院院長鄭毓瑜則說，從「家變」到「剪翼史」，王文興藉由文字營造延緩閱讀，讓讀者走入字裡行間的肌理與動盪，其創作主題打破社會成規，風格則是數十年不懈的文字實驗，呈現他敏感震動的心靈，永恆如新的風格姿態，為台灣現代文學帶來啟示及重大貢獻。

陳竺筠說，她常與朋友開玩笑說王文興是「真正的台灣作家」，因為他作品裡充滿了只有台灣讀者才看得懂的注音符號。她說，王文興曾說自己這一生要做的事情都做了，沒有任何遺憾，如同聖經裡的一段話「那美好的仗我已經打過了」，不過，她必須加註解，對王文興而言，打仗不只是比喻，他寫作的每一天都在打仗，不時拳打腳踢、大聲吼叫，與每個字、每個標點符號搏鬥，這個仗打到他寫完「剪翼史」為止。

她憶及多年前，兩人在書房聊天，王文興突然指向書架上的書籍說道，書架上的每位作者都已不在人間，當時兩人沈默一陣。陳竺筠接著說，如今王文興也離開了我們，跟他喜愛仰慕的作家、藝術家為伍，相信他不會寂寞。

台大文學院、台大外文系、台大中文系、洪範書店、文訊雜誌社今於台大文學院演講廳舉辦「推石的人——王文興追思紀念會暨文學展」，並以「短評・懷念・慢讀」追憶王文興。記者葉冠妤/攝影
台大文學院、台大外文系、台大中文系、洪範書店、文訊雜誌社今於台大文學院演講廳舉辦「推石的人——王文興追思紀念會暨文學展」，並以「短評・懷念・慢讀」追憶王文興。記者葉冠妤/攝影

台大 人生

延伸閱讀

暢銷書作家面臨老老照顧困境 靠喘息服務重拾寫作樂趣

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

探照燈

聯合盃作文大賽宜蘭區初賽30位得獎者出爐 進軍全國賽

相關新聞

北一女儀隊跨世代表演 72歲校友興奮：彷彿回到17歲

北一女今舉行120周年校慶系列活動，適逢校內儀隊成軍60周年，校方邀請儀隊校友返校演出，年齡從18歲到72歲都有，最年長...

影／北一女儀隊60年 跨世代儀隊返校同台演出

北一女今天舉行120周年校慶系列活動，適逢北一女中儀隊創立60年。由畢業校友與在校生組成的跨世代儀隊，

王文興追思會 陳竺筠：真正的台灣作家

作家、台大外文系教授王文興9月辭世，享壽84歲。台大、洪範書店、文訊雜誌社今舉辦「推石的人—王文興追思紀念會暨文學展」，...

聯合盃作文花蓮初賽頒獎 210名學子獲獎分享閱讀樂

聯合盃作文大賽連辦17年，花蓮區初賽今年有6組、210名學子獲獎，今天在縣府大禮堂頒獎，大批家長陪伴出席，驕傲地為孩子拍...

《種樹的男人》盧銘世活化母校水池 今揭牌水生植物方舟

種樹的男人盧銘世日前受母校新埤國小校長陳怡君與蘇玉枝慈善基金會的請託支持，將母校建造20多年嚴重優養化水池成功活化，以生...

自主學習節 北市15校獲獎冠全國

教育部日前辦自主學習節，北市大理高中等15校獲「適性教學績優學校」，囊括「因材網績優學校」及「適性教學計畫績優學校」等1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。