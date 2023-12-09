王文興追思會 陳竺筠：真正的台灣作家

作家、台大外文系教授王文興9月辭世，享壽84歲。台大、洪範書店、文訊雜誌社今舉辦「推石的人—王文興追思紀念會暨文學展」，以推石的人為喻，象徵小說家日寫30字、對文字「橫徵暴斂」的信仰。王文興夫人、台大外文系副教授陳竺筠致感言時說，她常笑稱王文興是真正的台灣作家，因為他作品裡充滿了只有台灣讀者才看得懂的注音符號；她也說，王文興寫作的每一天都像在打仗，與每個字、每個標點符號搏鬥。

王文興1960年與白先勇、陳若曦、歐陽子等人創辦「現代文學」雜誌，創作以小說為主，亦有詩及散文，著作包括「家變」、「背海的人」、「剪翼史」、「家變六講—寫作過程回顧」、「十五篇小說」、「小說餘墨」等。筆耕逾60年，堅持「精讀」與「慢寫」的作風，並追求藝術性寫作，行文著重自然與音樂性，提示當代對文字藝術性的重視。顏元叔曾評王文興小說措辭描繪精細，其「字裡行間都是真實生命，真實人生」。

為表彰其長期致力於文學創作與教學，將現代主義思潮轉譯至台灣，開創新的文學想像與感受，影響當代文壇深遠，文化部政務次長李靜慧今出席追思會，並代表頒贈總統褒揚令。

台大校長陳文章致詞時說，王文興在台大任教40餘年，作育英才，特別之處是將把西方文學思維融入台灣社會變遷，小說字裡行間刻畫人性與社會脈動;台大文學院院長鄭毓瑜則說，從「家變」到「剪翼史」，王文興藉由文字營造延緩閱讀，讓讀者走入字裡行間的肌理與動盪，其創作主題打破社會成規，風格則是數十年不懈的文字實驗，呈現他敏感震動的心靈，永恆如新的風格姿態，為台灣現代文學帶來啟示及重大貢獻。

陳竺筠說，她常與朋友開玩笑說王文興是「真正的台灣作家」，因為他作品裡充滿了只有台灣讀者才看得懂的注音符號。她說，王文興曾說自己這一生要做的事情都做了，沒有任何遺憾，如同聖經裡的一段話「那美好的仗我已經打過了」，不過，她必須加註解，對王文興而言，打仗不只是比喻，他寫作的每一天都在打仗，不時拳打腳踢、大聲吼叫，與每個字、每個標點符號搏鬥，這個仗打到他寫完「剪翼史」為止。