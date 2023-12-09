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聯合盃作文花蓮初賽頒獎 210名學子獲獎分享閱讀樂

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
聯合報教育事業處總經理潘素滿與學生和家長分享作文之美。記者王燕華／攝影
聯合報教育事業處總經理潘素滿與學生和家長分享作文之美。記者王燕華／攝影

聯合盃作文大賽連辦17年，花蓮區初賽今年有6組、210名學子獲獎，今天在縣府大禮堂頒獎，大批家長陪伴出席，驕傲地為孩子拍照留下珍貴紀錄。

聯合盃作文大賽花蓮初賽由花蓮縣政府指導、聯合報系承辦，並獲得四維高中大力支持提供考場，是花蓮每年最盛大的作文賽事，不少考生每年都報名磨練文筆，今年於10月21日舉行，國小中年級組到高中職組分6組共2000人參賽。

今天下午在縣府大禮堂，由教育處學管科長徐蔚文、聯合報教育事業部總經理潘素滿、四維高中校長蔡忠和、國風國中校長劉文彥及花蓮縣家長協會理事長徐懿香等人頒發獎狀及獎勵金，許多家長擠在台前拍照。

徐蔚文說，作文不只訓練文筆，還有分析、邏輯能力，許多孩子從網路、電視媒體獲取知識，可能被零碎訊息左右想法，作文更重要的是培養孩子獨立的思辨能力。

潘素滿表示，聯合報是最重視教育的媒體，每年舉辦作文大賽，開辦超過2000場次作文班並發行好讀周報，今年除了各縣市初賽，還拓展到新加坡、馬來西亞、中國大陸等地，設置8處海外考場，成為國際賽事。

獲獎學生不少人從小就培養閱讀習慣，花蓮縣政府觀光處副處長林加昌的女兒林子軒就讀慈濟大學附設小學，從小愛看書，出門一定隨身帶本書，她去年獲得佳作，今年得到國小中年級組第二名，作文能力日益精進。

一位黃姓學生家長分享，孩子小時候在中國大陸念書，對岸規定從小一開始，每天都必須閱讀，還要打卡，即使已回台讀書，仍保有對閱讀及文學的熱愛。

聯合盃作文大賽花蓮區初賽今天頒獎，獲獎的學子在家長陪同下出席領獎。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮區初賽今天頒獎，獲獎的學子在家長陪同下出席領獎。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮區初賽今天頒獎，四維高中校長蔡忠和（左）與獲獎學子合影。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮區初賽今天頒獎，四維高中校長蔡忠和（左）與獲獎學子合影。記者王燕華／攝影

花蓮 馬來西亞

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