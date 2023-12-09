自主學習節 北市15校獲獎冠全國

教育部日前辦自主學習節，北市大理高中等15校獲「適性教學績優學校」，囊括「因材網績優學校」及「適性教學計畫績優學校」等12獎項，獲獎校數全國第一。

北市教育網路中心今年優化網路架構、智慧科技應用等面向，也獲教育部「教育網路中心基礎維運計畫」特優。教育局指出，學校機房資安防護軟硬體設備升級，導入網路惡意行為偵測系統、資通安全威脅偵測管理服務，可有效阻擋勒索病毒、網頁置換及跳板攻擊等多項惡意網路行為，並與相關單位建立資安聯防機制。

教育局表示，教育部自主學習節甄選適性教學績優學校，其中木柵高工透過因材網「任務儀表板」、「課程包」、「練習題」及「動態評量」等功能，結合數學科知識節點，讓校內學習待加強的學生輕鬆學習三角函數課程，強調學生自學、組內共學、組間互學及教師導學的四學策略，有效改善學生學習成效。

「教育部112年度推動數位學習績優徵選計畫」北市陽明高中等6校獲優良教案，大安高工教師蔡政安榮膺「績優中小學人員」領航獎殊榮，台北市陽明高中主任施芳斳、教師劉奇愛、黃致柔及林建融以「自然科專題研究-主題探索」獲得專題式學習教案高中職組特優。

教育局說，陽明高中教案設計呼應專題導向式學習精神，從學生自身經驗出發，結合教育載具及學習平臺的運用，引導學生凝聚問題意識並一步步探索主題，學生學會論文撰寫架構外，更找到對個人有意義且與自身相關的研究專題。