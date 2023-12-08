科學教育宅配通 萬里崁腳國小聚焦環境永續議題

金沙基金會長期關注台灣的科學教育，推出「科學教育宅配通」的計畫。最新一次活動在新北市萬里區崁腳國小舉辦，主題為「啟發SDGs的魔術之旅」展演，透過融合科學、魔術和永續議題的表演，將環境永續深入校園、深植學生的心中。

這場活動貼合國小自然科學、藝術與綜合活動等領域的課程，透過表演生動解釋風的力量，更利用吹風機模擬強大風場，巧妙演示在聯合國SDGs指標9的工業、創新與基礎建設中，如何將自然力轉換成人類可利用的永續能源，接著，魔術師以水的消失和轉化，聞釋水的循環和水資源的珍貴，而表演的尾聲，老師通過泡溫泉的溫度由舒適的39度漸升到高溫的41度，僅差2度C，生動說明地球暖化現象的影響。再透過飄雪的場景，加強讓學童體認SDGS指標13的氣候變遷所需要面對的行動。

崁腳國小校長蔡明雄表示，很難得邀請到金沙文教基金會蒞校辦理科學魔術秀，除了希望讓孩子接觸科普知識，也讓孩子瞭解學習材料不所不在。當然，更期盼孩子在活動後有更深的體會，未來可以為環境保護以及生態保育做怎樣的努力。而現在是地球村時代，更多教育、食物、衛生、能源…問題，我們無法獨善其身，以「自掃門前雪」的觀念過活。惟有透過結盟，才可克服困難，解決問題。期盼本次活動，可有效開擴學生眼界，為「環境永續發展」竭盡心力。

金沙基金會的團隊表示，這十多年來一直致力於推廣科學教育到校服務。科學魔術展演一直是學校最熱烈歡迎並積極爭取的活動之一。即使對於像崁腳國小這樣只有34位學生的小型學校，基金會仍然樂於前往服務，因為他們深信在融入永續環境的主題，結合全球意識議題，更能引導學生從自身生活中深思。本年度計畫執行24場次，包括程式邏輯課程、水資源環境教育課程，以及啟發SDGs的科學魔術表演活動。