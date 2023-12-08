汐止秀峰高中校舍整建動土 打造未來感校園風格

汐止區秀峰高中的忠孝樓和仁愛樓，因為海砂屋及老舊問題，今年暑假已進行拆除作業，為了提供學子安全的學習環境，秀峰高中今(8)日上午，在新北市副市長陳純敬主持下進行開工動土典禮，預計114年第一階段新建2棟校舍完工，115年第二階段完工，為師生打造優質的教學和學習環境。

此次工程拆除舊有的忠孝樓及仁愛樓，預計新建2棟全新校舍，新建校舍也將保留校園五角形配置，透過開放式中庭及穿堂設計，讓校園空間連貫，新建校舍與舊有校舍各樓層也將連通，打造出地上7層、地下1層的多元校園環境。

新北市副市長陳純敬表示，市府非常重視教學環境安全，本工程拆除舊忠孝樓及仁愛樓，規劃整合學校空間並新建校舍，提供學校及社區更優良教學及活動環境。

新北市議員白珮茹表示，秀峰高中是位在汐止市區非常精華區的學校，秀峰高中重建攸關著整個汐止在地教育的未來，重建總經費高達7億多，珮茹也多次在議會，希望市府能儘快來重建，終於在今天，拆除舊大樓之後可以順利來動工。

新北市議員周雅玲表示，7月份的時候，忠孝樓先進行拆除之後，在10月份很順利地拿到建築執照，今天才有辦法如期動工，那長久以來，從之前的海砂屋，一直到這幾年，從中央到新北市教育局，他們總算正視地方的教育環境，如果工期順利的話，115年可以完工，讓學子受教環境更好。

新北市議員廖先翔表示，這次秀峰高中的校舍改建案經費大概7億多，中央只補助了6百多萬，所以就是說，百分之99的經費都是新北市政府自籌，這對市政府當然是非常大的負擔，但是侯市長為了學生的安全，提供學生更好的教學環境，還是極力的把經費擠出來，期待說有一個好的環境讓學生學習。

秀峰高中校長蔡春來表示，今天是秀峰高中歷史的一刻，全校師生對今天的開工典禮都非常的開心，抱持的辦喜事的態度來看待這一件事情，這一次的改建，在市府以及地方的議員和所有在地的仕紳協助之下，才能順利取得經費。