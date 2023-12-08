聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市高中實務閱讀與創業提案賽 揭曉

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
第4屆閱讀創業提案競賽共8校17組決賽，最終由景文高中奪冠。圖／教育局提供
第4屆閱讀創業提案競賽共8校17組決賽，最終由景文高中奪冠。圖／教育局提供

北市教育局為提升技術型高中學生創業提案能力，提供學生實踐自我價值及夢想舞台，辦「技術型高中實務閱讀與創業提案競賽」，由景文高中隊伍「財紅點翠」奪第一名、士林高商隊伍「坐好自己，站放光彩-AI偵測讓錯誤姿勢不復存在」第二名、木柵高工「屬於每個人的知鑄幣教」第三名。

活動邁入第4屆，由北市士林高商承辦，超過百位師生報名參與。經過初賽評選出士林高商、景文高中、金甌女中、臺灣戲曲學院、大理高中、木柵高工及稻江護家等7校共12支隊伍進入決賽，並於12月7日決賽。

決賽隊伍準備了提案簡報，將想法及創意化為語言，各團隊全力以赴、展現自信，提案及企畫各具特色及亮點，充分展現技術型高中學生實務又創新的特質。

士林高商為參賽師生辦理研習，邀半隻羊立體書實驗室葉禮洋創辦人及銘傳大學張國保教授、台北海洋科技大學林俊彥校長、國立臺灣師範大學張玉山教授及千郁休閒農場林逸青創辦人擔任決賽評審委員，給學生專業的評比及務實的精進方向。

教育局表示，108課綱增加了跨領域專題相關課程顯示閱讀及學習廣度之重要性，同時新課綱也強調規劃執行與創新應變的能力以及人際關係與團隊合作的素養，藉本次活動看到北市技術型高中學子們精采表現，展現專業素養，創造自我價值。

北市 108課綱 景文高中

延伸閱讀

淡北道路施工遭批犧牲北投權益 新北強調維持用路水準

淡北道路動工在即不見新北交維 議員要求暫停施作

台北市實務閱讀與創業提案競賽 景文高中奪首獎

北市議員質詢表達不滿 送「藐視議會」中堂給蔣萬安

相關新聞

台南志開實小新校舍有眷村特色

台南不少學校校舍老舊，1948年創校的志開實驗小學，南棟校舍經鑑定耐震能力不足，經斥資7800多萬、2年多重建，市長黃偉...

北市高中實務閱讀與創業提案賽 揭曉

台北市教育局為提升技術型高中學生創業提案能力，提供學生實踐自我價值及夢想舞台，辦「技術型高中實務閱讀與創業提案競賽」，由...

日本宮城一高訪台南一中 招牌「書道」表演震憾人心

日本宮城第一高校師生75人今天造訪府城，與台南一中學生交流， 是台南一中疫情後首度大型台日交流，明年2月南一中師生也將組...

彰化某國中教師控職場欺壓、言語攻擊學生 家長會長逆風挺校長

北彰化某國中15名教師連署要求汰除校長，教師們指控，校長看不順眼的老師就會被藉故解聘，也有學生因染髮被罵很醜；不過，家長...

驚奇現身！國小主任廢物利用 打造長2公尺、高1公尺台灣帝雉

生活中的廢棄物能夠搖身一變成為美美的藝術品，台南歸仁紅瓦厝國小主任發揮巧思，用飲料紙杯、圓形曬衣架與紙箱等物，獨立完成一...

送愛非洲！嘉市精忠國小學童提水體驗缺水困苦

嘉義市精忠國小長期資助1名非洲史瓦帝兒童，回應SDGs永續發展計畫，終結貧窮，消弭不平等，校慶與世界展望會合辦永續送愛活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。