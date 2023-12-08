北市高中實務閱讀與創業提案賽 揭曉

台北市教育局為提升技術型高中學生創業提案能力，提供學生實踐自我價值及夢想舞台，辦「技術型高中實務閱讀與創業提案競賽」，由景文高中隊伍「財紅點翠」奪第一名、士林高商隊伍「坐好自己，站放光彩-AI偵測讓錯誤姿勢不復存在」第二名、木柵高工「屬於每個人的知鑄幣教」第三名。

活動邁入第4屆，由北市士林高商承辦，超過百位師生報名參與。經過初賽評選出士林高商、景文高中、金甌女中、臺灣戲曲學院、大理高中、木柵高工及稻江護家等7校共12支隊伍進入決賽，並於12月7日決賽。

決賽隊伍準備了提案簡報，將想法及創意化為語言，各團隊全力以赴、展現自信，提案及企畫各具特色及亮點，充分展現技術型高中學生實務又創新的特質。

士林高商為參賽師生辦理研習，邀半隻羊立體書實驗室葉禮洋創辦人及銘傳大學張國保教授、台北海洋科技大學林俊彥校長、國立臺灣師範大學張玉山教授及千郁休閒農場林逸青創辦人擔任決賽評審委員，給學生專業的評比及務實的精進方向。

教育局表示，108課綱增加了跨領域專題相關課程顯示閱讀及學習廣度之重要性，同時新課綱也強調規劃執行與創新應變的能力以及人際關係與團隊合作的素養，藉本次活動看到北市技術型高中學子們精采表現，展現專業素養，創造自我價值。