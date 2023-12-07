快訊

曝曾聯繫郭台銘「但語音信箱」 趙少康喊回來吧：集中選票為大局

維修費超乎想像 專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買

彰化某國中教師控職場欺壓、言語攻擊學生 家長會長逆風挺校長

中央社／ 彰化7日電
北彰化一所國中近日有教師連署罷免學校校長，縣府教育處將逐一釐清陳情內容。圖／報系資料照
北彰化一所國中近日有教師連署罷免學校校長，縣府教育處將逐一釐清陳情內容。圖／報系資料照

彰化某國中15名教師連署要求汰除校長，教師們指控，校長看不順眼的老師就會被藉故解聘，也有學生因染髮被罵很醜；不過，家長會長卻出面指校長辦學認真，不懂為何校長被認為不適任。

15名在北彰化1所國中任教的老師連署，投訴校長諸多不合理行為，像是召開校事會議、校安通報，或是發問卷給學生調查老師行為，就是想逼看不順眼的教師離開學校；染髮、不參加第8節課的學生也被校長盯上，會被校長罵很醜。

教師們也控訴，校長喜歡找年資淺、不敢反抗的教師或代理老師擔任行政工作，有代理老師因壓力大，導致身心狀況不佳離職。

被指控校長今天接受媒體聯訪時說明，由於學校正式老師無意接下行政工作，因此學校代理老師都會兼任行政，這是學校以前就有的狀況，且部分學校也有類似情形。

至於代理老師因壓力大離職，校長說，這名老師未事先請假，也聯繫不到人，校方只好請其他老師代課，家長也提出投訴，後來老師自願離職，並未逼迫對方，但未來會坦然面對與教師進行溝通。

學校家長會長也出面聲援校長，家長會長指出，家長們都看得到校長對小朋友的認真度，這麼認真的校長，不解為何被認為不適任。

教師 彰化

延伸閱讀

半聯結車鐵架掉國3彰化段 3車輾過幸無人傷

先搶先贏！彰化執行署拍賣農地從4千萬下殺到1500萬元

控彰化某國中校長欺壓師生 教師集體連署要求汰除

彰化永靖謝平安嘉年華9日登場 明華園搬大戲、味全龍球星齊聚

相關新聞

彰化某國中教師控職場欺壓、言語攻擊學生 家長會長逆風挺校長

北彰化某國中15名教師連署要求汰除校長，教師們指控，校長看不順眼的老師就會被藉故解聘，也有學生因染髮被罵很醜；不過，家長...

驚奇現身！國小主任廢物利用 打造長2公尺、高1公尺台灣帝雉

生活中的廢棄物能夠搖身一變成為美美的藝術品，台南歸仁紅瓦厝國小主任發揮巧思，用飲料紙杯、圓形曬衣架與紙箱等物，獨立完成一...

送愛非洲！嘉市精忠國小學童提水體驗缺水困苦

嘉義市精忠國小長期資助1名非洲史瓦帝兒童，回應SDGs永續發展計畫，終結貧窮，消弭不平等，校慶與世界展望會合辦永續送愛活...

偏鄉107所學校生生有平板 南投完成艱鉅任務奪特優

南投縣偏鄉小校多，數位學習先天條件不佳，南投縣政府全力投入經費和人力資源，偏遠地區107所學校達到生生有平板，並完成全縣...

台中大安國中活動中心終有裝冷氣系統經費 明年6月完工

台中市大安區大安國中活動中心常辦大型活動，至今無冷氣設備，立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位會勘，已爭取到中央補助427萬...

拓展國際視野！竹北高中與日本學校簽訂姊妹校MOU

新竹縣竹北高中師生於12月3日至8日到日本進行國際教育旅行，與日本櫪木縣佐野高校簽定姊妹校MOU，這是繼與加拿大布萊斯學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。