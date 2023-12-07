彰化某國中教師控職場欺壓、言語攻擊學生 家長會長逆風挺校長

北彰化某國中15名教師連署要求汰除校長，教師們指控，校長看不順眼的老師就會被藉故解聘，也有學生因染髮被罵很醜；不過，家長會長卻出面指校長辦學認真，不懂為何校長被認為不適任。

15名在北彰化1所國中任教的老師連署，投訴校長諸多不合理行為，像是召開校事會議、校安通報，或是發問卷給學生調查老師行為，就是想逼看不順眼的教師離開學校；染髮、不參加第8節課的學生也被校長盯上，會被校長罵很醜。

教師們也控訴，校長喜歡找年資淺、不敢反抗的教師或代理老師擔任行政工作，有代理老師因壓力大，導致身心狀況不佳離職。

被指控校長今天接受媒體聯訪時說明，由於學校正式老師無意接下行政工作，因此學校代理老師都會兼任行政，這是學校以前就有的狀況，且部分學校也有類似情形。

至於代理老師因壓力大離職，校長說，這名老師未事先請假，也聯繫不到人，校方只好請其他老師代課，家長也提出投訴，後來老師自願離職，並未逼迫對方，但未來會坦然面對與教師進行溝通。

學校家長會長也出面聲援校長，家長會長指出，家長們都看得到校長對小朋友的認真度，這麼認真的校長，不解為何被認為不適任。