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控彰化某國中校長欺壓師生 教師集體連署要求汰除

中央社／ 彰化縣7日電

彰化1所國中15名教師連署要求汰除校長，教師們指控，校長看不順眼的老師就會被藉故解聘，也有學生因染髮被罵很醜；彰縣府教育處說，已收到連署書和陳情信，將派督學了解。

至於被指控的校長接受媒體訪問則否認，強調是少數老師在亂，校內都有溝通管道。

15名在北彰化1所國中任教的老師連署，投訴校長諸多不合理行為，像是召開校事會議、校安通報，或是發問卷給學生調查老師行為，就是想逼看不順眼的教師離開學校；染髮、不參加第8節課的學生也被校長盯上，會被校長罵很醜。

教師們也控訴，校長喜歡找年資淺、不敢反抗的教師擔任行政工作，有代理老師因壓力大，導致身心狀況不佳離職。

彰縣府教育處今天發布回應指出，已收到學校教師的陳情函與連署書，教育處將派督學針對陳情內容訪查釐清，調查投訴內容也會保密，若校長違反相關規定會再進一步處理。

教師 彰化 連署書

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