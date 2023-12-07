彰化某國中15名教師陳情 盼汰除校長

北彰化一所國中校長被教師指控，只要被校長看不順眼就會刁難，甚至想藉故解聘老師，也有學生因染髮、不參加第八節課就被針對，還以「很醜」羞辱學生，學校21名正式教師有15人連署要求汰除校長。這名校長則否認教師指控，強調是少數老師因個人主張在亂，校內都有溝通管道，面對問題也能開誠布公處理。

彰化縣教育處長蔡金田說，已收到該學校的教師陳情函與連署書，過去督學到校並未聽到學校老師反映相關問題，將針對陳情內容多方訪查、逐項釐清，調查投訴內容也會保密，若校長違反相關規定會再進一步處理。

教師還指控校長明知學校活動場館經結構技師初步評估耐震能力不合格，開學後仍多次讓師生在館內活動，直到10月才告知師生。

教師也說，校長曾對不順眼的教師大動作開校事會議、校安通報想解聘，理由是班上沒有考上彰中、彰女的學生，甚至發問卷給學生要調查老師平時作為，最後不了了之，卻沒還教師清白。校長也喜好找年資淺、不敢反抗教師擔任行政工作，有代理老師因承受沉重壓力致身心狀況不佳離職。

「校長離教育人標竿很遠。」教師指出，曾有學生染髮就被標籤化，校長不准他參加畢業旅行，在得獎領獎後，大家開心拍照，卻被校長說「很醜」拒絕合影，羞辱學生。

校長則否認指控，她說，活動場館暑假後就沒使用；至於學生沒參加第八節課也不會強迫，學生染髮不鼓勵但也不會處罰。她指出，現在國中端行政大逃亡，當然會找願意擔任行政職的老師，校安通報事件起因家長檢舉，教育處督學要求通報，至於老師適不適任不是她來認定。

她說，校內難免有不同意見，少數老師因個人主張在亂，其他同仁都不願意力挺，才會到處投訴，其實校內都有溝通管道，面對問題也能開誠布公處理。

彰化教師工會理事長方仁瑞說，這名校長2年前在南彰化當校長時，就有教師連署汰換，鬧得沸沸揚揚，卻仍調到北彰的國中繼續任職，此次再被投訴，教育處督學到校了解時，卻被校長以「家務事」阻擋在外，讓教師相當無助，也擔心被秋後算帳，教育處應盡快調查處理。