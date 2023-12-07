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苗縣府聯手清大拔尖 高中實驗班明年開班

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣政府與國立清華大學合作，下學年首次在縣立興華高中辦理數理、語文實驗班，成立苗栗縣STEAM教育中心。本報資料照片
苗栗縣政府與國立清華大學合作，下學年首次在縣立興華高中辦理數理、語文實驗班，成立苗栗縣STEAM教育中心。本報資料照片

苗栗縣政府下學年將首次在縣立興華高中辦理數理、語文實驗班，並與清華大學合作規畫課程，另成立苗栗縣STEAM教育中心，留住優秀學生在地就學。

苗栗縣教育資源不如人，一些優秀國、高中生到新竹縣市及台中市就讀，縣府明年編列800萬元，盼與清大合作，讓優秀子弟盡量留在苗栗，提升考上國立大學人數，也讓國中會考成績不要輸太多。

縣府教育處指出，苗栗縣高級中等學校實驗教育審議委員會日前審議通過，興華高中113學年度將辦理數理實驗班及語文實驗班，也是全縣第一所設置實驗班的高中，每班各35人。

下階段透過與清大師資及課程學術交流合作，藉實作專題研究課程與科學探究進階課程，驗證理論與實作相輔相成，培養學生具備科學論證與創造能力；此外，堅定語文學科學習興趣、開發與提升語文潛能、激發語文學科研究動機，培養學生思辨與發表力。

縣府規畫與清大簽署合作備忘錄，除高中端開設辦理實驗課程，鏈結與整合相關在地學習資源，深化落實教育合作，未來設立苗栗縣STEAM教育中心，由清大教授擔任計畫主持人，辦理教師研習、工作坊，及國、高中學生營隊等，達成跨域人才在地培育。

苗栗縣 清大 新竹

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