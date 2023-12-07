苗縣府聯手清大拔尖 高中實驗班明年開班

雙溪高中龍隊近年來知名度不斷攀升，屢屢獲邀到國內外各種場合進行演出，這次更在全國民俗體育競賽傳出捷報，在舞龍組擊敗勁敵獲得冠軍，讓師生都很開心，學生們努力不懈的付出時間和精力來苦練，也終於獲得甜美的果實。

2023-12-06 19:54