快訊

開幕1周就大排長龍！士林夜市開賣大陸傳統點心 網友不酸了：確實特別

性騷環抱下屬還說「好香」 懲戒法院前院長李伯道被監院彈劾

雙溪高中傳捷報 全國民俗體育競賽舞龍奪冠軍

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪高中龍隊在全國民俗體育競賽傳出捷報，擊敗勁敵獲得冠軍，讓師生都很開心。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪高中龍隊在全國民俗體育競賽傳出捷報，擊敗勁敵獲得冠軍，讓師生都很開心。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪高中龍隊近年來知名度不斷攀升，屢屢獲邀到國內外各種場合進行演出，這次更在全國民俗體育競賽傳出捷報，在舞龍組擊敗勁敵獲得冠軍，讓師生都很開心，學生們努力不懈的付出時間和精力來苦練，也終於獲得甜美的果實。

龍隊教練鄭兆言說，這次全國民俗體育競賽菁英賽，這群龍隊的孩子表現非常好，因為這一批是當時的二軍，也是從今年開學才開始有比較吃重的訓練，雖然之前比較沒有上場的機會，但今年第一次上場便把握住機會，展現比平常訓練更優異的成果，能獲得大獎真的很不容易。

雙溪高中校長葉俊士說，今年龍隊正處於大換血，所以團隊都還在磨合中，不過這群孩子展現過人的毅力，即使訓練的課表吃重，但他們都不喊累，而他們努力不懈的成果，也在這次全國民俗體育競賽中呈現，打敗眾多好手，在舞龍組最終決賽中獲得的冠軍，令人感動。

龍隊的蕭丞軒同學在賽前幾周練習中不甚被桿子打破頭，但他依然堅持自己可以完成比賽，他說，比賽是團隊來完成，缺一不可，所以即使負傷也得上場，最後能奪得冠軍，真的非常激動與開心。

體育 雙溪高中 團隊

延伸閱讀

中職／張育成再等等…台鋼選秀順位何時抽？冬季聯盟之後

中職／陳俊秀一壘砲有市場 兄弟有接洽、龍隊現只鎖定1人

中職／王躍霖換第4隊球衣 張景淯：場內外都值得學習

中職／龍隊不捨功臣王躍霖離隊 本季佳績能否獲雄鷹加薪？

相關新聞

彰化某國中爆職場欺壓、對學生人身攻擊 教師連署罷免校長

北彰化一所國中近日有教師連署罷免學校校長，老師指控校長任內只要不順她的意就會被刁難，校長甚至發問卷給學生想藉故解聘老師，...

雙溪高中傳捷報 全國民俗體育競賽舞龍奪冠軍

雙溪高中龍隊近年來知名度不斷攀升，屢屢獲邀到國內外各種場合進行演出，這次更在全國民俗體育競賽傳出捷報，在舞龍組擊敗勁敵獲得冠軍，讓師生都很開心，學生們努力不懈的付出時間和精力來苦練，也終於獲得甜美的果實。

汐止北港國小遊具老舊 市議員助換共融遊具

擺脫老舊破損的罐頭遊具，汐止區北港國小在操場旁邊的遊戲場，裡頭的遊具時間一久出現生鏽腐蝕狀況，再加上水泥地面也破損不平，小朋友玩樂實在不安全，所以，新北市議員白珮茹也協助更新，全新的共融式遊具，有攀岩版、溜滑梯等等，預計這個月底就能完成啟用。

啟英高中2學生奪亞洲技競金牌 學生：贏在非常穩定

桃園市私立啟英高中資訊科學生呂家正、林家佑2人，近日代表台灣參加阿布達比的亞洲技能競賽青少年機器人項目，以設計機器人清運...

消失的一周？教室牆外奇景萬人朝聖 過來人搖頭嘆：教育枷鎖

不少學校會舉辦年級間的整潔、秩序等競賽，盼學生追求榮譽感、養成良好個人習慣。一名網友就在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張圖...

台日互換午餐食譜 台生好奇「學校常吃生魚片？」日本營養師解答

台中市育英國中與日本群馬縣私立共愛學園小學今天交換食譜，台灣學生品嚐和食便當，日本學生也大啖台灣古早味美食，雙方透過視訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。