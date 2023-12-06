雙溪高中傳捷報 全國民俗體育競賽舞龍奪冠軍

雙溪高中龍隊近年來知名度不斷攀升，屢屢獲邀到國內外各種場合進行演出，這次更在全國民俗體育競賽傳出捷報，在舞龍組擊敗勁敵獲得冠軍，讓師生都很開心，學生們努力不懈的付出時間和精力來苦練，也終於獲得甜美的果實。

龍隊教練鄭兆言說，這次全國民俗體育競賽菁英賽，這群龍隊的孩子表現非常好，因為這一批是當時的二軍，也是從今年開學才開始有比較吃重的訓練，雖然之前比較沒有上場的機會，但今年第一次上場便把握住機會，展現比平常訓練更優異的成果，能獲得大獎真的很不容易。

雙溪高中校長葉俊士說，今年龍隊正處於大換血，所以團隊都還在磨合中，不過這群孩子展現過人的毅力，即使訓練的課表吃重，但他們都不喊累，而他們努力不懈的成果，也在這次全國民俗體育競賽中呈現，打敗眾多好手，在舞龍組最終決賽中獲得的冠軍，令人感動。

龍隊的蕭丞軒同學在賽前幾周練習中不甚被桿子打破頭，但他依然堅持自己可以完成比賽，他說，比賽是團隊來完成，缺一不可，所以即使負傷也得上場，最後能奪得冠軍，真的非常激動與開心。