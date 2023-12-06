啟英高中2學生奪亞洲技競金牌 學生：贏在非常穩定

桃園市私立啟英高中資訊科學生呂家正、林家佑2人，近日代表台灣參加阿布達比的亞洲技能競賽青少年機器人項目，以設計機器人清運廢棄物運送藥品操作，勇奪金牌，為國爭光，呂、林兩人今天上午表示，這次競賽最困難在機器構想發想，將機器人機構設計把機器元件，在3D列印設計與機器人連結孔洞要非常精準，「我們贏在非常穩定」。

呂家正與林家佑兩人之前先代表校方參加全國技能競賽青少年組獲得第二名，獲選代表台灣國手進軍亞洲技能競賽青少年組參賽，林家佑負責手動搖控機器人操作、路徑及動作自走、呂家正負責程式撰寫的機器人機構設計和組裝，兩人合作無間，拿回金牌，該校董事長吳慶堂、校長彭昭勳和師生與有榮焉。

兩人任課的指導老師黃睿楠表示，在學科及實習項目上，林家佑第一名、呂家正前五名，兩人在學科學習非常認真，並獲老師推薦及選拔，先獲全國技能賽國手資格及代表台灣參加亞洲技能競賽，獲得亞洲青少年組金牌的關鍵，主要是國家培訓中心團隊合作下，兩人在國手培訓中心實驗室睡了三個月，練習非常認真，加上聽從老師指導，付出很多時間練習，最終得到金牌實至名歸。

呂家正表示，短短3 個月時間練習獲獎非常開心，這次最困難是機構設計要把機器元件，在3 D列印設計與機器人連結，花很多時間在孔洞非常精準上，他得是贏在穩定和花時間專注比賽。