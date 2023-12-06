大開劇團2齣「獨創劇」 觀眾席設舞台近距離觀影

葫蘆墩文化中心駐館團隊「大開劇團」25周年推出「獨創劇場」，兩部引人入勝的劇作，青春職場喜劇「小美在哪裡？」及翻轉觀眾劇場體驗的「我沒有看到鬼」，於本月9日至17日每周六、日葫蘆墩文化中心演出，為戲劇愛好者帶來震撼人心的演藝盛宴。

葫蘆墩文化中心表示，今年「大開獨創劇場」首度於葫蘆墩文化中心演出，打破以往常規的劇場觀賞模式，觀眾席設置在舞台上，將傳統的鏡框式舞台轉瞬間成神秘的黑盒子劇場，與觀眾零距離「親密接觸」，展現小劇場的神祕魅力。

大開劇團表示，秉持「實驗性的創作」及「獨立性的製作」精神，鼓勵青年藝術家創作，玩出劇場的創新面貌，促成台中劇場環境的多元展演面貌，推出大開獨創劇場，又稱「開創劇」，5年來創作出近20齣系列作品，劇情架構及內容為團員關切的議題及生活，述說自己的故事，令人驚豔。

「獨創劇場」本月9、10日帶來大開腦洞喜劇作品「小美在哪裡？」，描述菜鳥業務員小明和小華渴望贏得尾牙表演獎金，卻因故搞砸表演，此時神祕服務生端來一碗香噴噴的時光炸醬麵，吃下去就有機會挽救過去。

本月16、17日演出懸疑神秘劇場鬼故事「我沒有看到鬼」，敘述里奇經營一個破解靈異故事的Youtube頻道，他接到三起超自然事件的投稿後，以理性科學方式調查，是心理狀態作祟或黑暗力量，挑戰觀眾的認知極限。