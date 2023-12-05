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消失的一周？教室牆外奇景萬人朝聖 過來人搖頭嘆：教育枷鎖

聯合新聞網／ 綜合報導

一名網友曬圖分享，某班級教室外掛滿整排「整潔第一名」獎牌，奇景吸引上萬名網友按讚朝聖。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
一名網友曬圖分享，某班級教室外掛滿整排「整潔第一名」獎牌，奇景吸引上萬名網友按讚朝聖。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

不少學校會舉辦年級間的整潔、秩序等競賽，盼學生追求榮譽感、養成良好個人習慣。一名網友就在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張圖，只見班級教室外掛滿整排「整潔第一名」獎牌，奇景隨即吸引上萬名網友按讚朝聖，卻也意外勾起不少人求學時期的悲慘回憶。

照片中可見，某間高中班級牆外掛滿整排「整潔第一名」的獎牌，甚至最底部還穿插一面「秩序第一名」的獎牌。然而仔細一看卻發現，該班級在學期第二到第十四週皆奪年級冠軍，獨缺第八週獎牌，掀起熱烈討論。

網友們紛紛猜測獨缺第八週的原因，「第八週不演了」、「很乾淨的班級，第八週有人沒打掃」、「第一週跟第八週一起出去玩」、「應該是班導有事請假」、「很明顯第八週被老師幹爆了」、「第八週有可能是第一次月考，該週不評分；第一週就開學週，應該也是不評分」。

不過，此種看似象徵榮譽的年級競賽，卻也勾起不少人不好的回憶，「勾起不好回憶。以前國中也有整潔評比，最後一名全班挨打，我們每週挨打」、「我只知道這些同學應該過得很苦，遇到這種重名譽的導師」、「這種班級學生壓力很大，老師虛榮心作祟」、「真是教育枷鎖」、「老師很愛用這個跟別班比較」、「開心的只有老師，學生真的還好」。

網友對於整潔、秩序比賽看法兩極。部分人指出，獲獎可能代表學生間向心力強或班導強勢，「這一排獎，代表集體意識很強大，服從能力也很強大；另一個層面就是個人想法可能會被壓抑，還有班導應該很強勢」、「以前讀國中也是都在拿這個，有位嚴格的導師就能一直拿」；不過也有人認為，這樣的比賽有助學生於求學階段養成個人習慣，「我們國中也是這樣，常被老師激勵，功課不好沒關係，不能連生活整潔這點小事也做不好」、「學生時代就沒有榮譽感的人，出了社會大概也是那個樣子」。

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