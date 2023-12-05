影／北港建國國中獅團沒器材沒服裝 克難勇奪全國獅賽5冠王

雲林縣北港鎮建國國中克難成軍才剛兩個月的龍鳳獅團，參加教育部舉辦的全國民俗體育競賽，一舉奪下「五冠王」，這支超猛的獅團甚至到報名前還沒有舞獅的比賽器材，連服裝也來不及製作，臨時向鄰近國小商借，團員每天勤練，練到手破皮，包上繃帶照樣上場力爭，靠著勤奮不懈毅力，首戰告捷，為雲林締造五冠王榮耀，地方各界盛讚獅團精神可嘉。

教練吳登興說，建國國中今年臨時由10多名男女學生混合成立龍鳳獅團，因全國舞獅大賽逼近，學生參賽決心甚強，才成軍短短約兩個月，從打鼓敲鑼團練，到騰空翻滾舞獅的高難度技巧，學生利用下課勤練不懈，就為能在大賽摘金奪銀，建立信心。

吳登興說，這支獅團克難成軍，成員多半是口湖下崙國小的金牌獅團學生升學就讀建國國中，承襲下崙國小的優良傳統，獅隊團員個個技巧卓越，有信心載譽歸校，盡管一切準備倉促，在全國民俗體育競賽報名截止的前一天，還沒有比賽的長板凳等器材，連舞獅服裝也臨時向小學母校商借，才算完成整軍報名參賽。

建國國中龍鳳獅團克難成軍卻有硬底子，皇天不負苦心人，初鶑試啼就囊括了全國台灣獅的單獅女子、多獅混合、雙獅混合、單獅混合、瑞獸混合等5個組項的特優，「五冠王」稱霸全國，讓各縣市刮目相看，得知北港來的獅團才成軍不到個月，更加感到佩服。

回顧這兩個月的苦練，獅團學生說，器材和場地都缺乏，只能在籃球場練習，每次練翻跟斗下板凳時，都怕籃球忽然飛過來，沒有軟執防護，也只能用跳高墊替代，因國中練習新套路的器材，和小學不同，教練只好向朋友借用，才能完成雙獅的套路練習，雖然練習條件不如人，但他們珍惜學校給他們繼續練獅的機會，有機會再為家鄉雲林爭光，保持小學常勝優勢。

校長方廷彰說，孩子苦練精神令人感心，值得一提的是在大賽的第三場比賽時，幾名選手手掌磨破皮，但仍是包覆繃帶、加戴手套，含淚完成賽事，完成五冠王稱霸全國的佳績，讓他看了都心疼，孩子這種力爭向上的心，更遠大於得獎，許多家長都感佩服。