快訊

總統大選財產申報 吳欣盈身家珠寶、趙少康財產都曝光

美國天后泰勒絲傳明年登台北大巨蛋開唱？ 唱片公司發聲了

亞錦賽／贏球就晉級 中華隊戰巴勒斯坦先發打線僅換1人

影／北港建國國中獅團沒器材沒服裝 克難勇奪全國獅賽5冠王

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港建國國中鳳獅團克難成軍僅兩個月，在裝備服裝匱乏之下，靠著勤奮不懈精神，首戰奪下全國民俗體育大賽的舞獅5冠王，令人讚佩。記者蔡維斌／攝影
北港建國國中鳳獅團克難成軍僅兩個月，在裝備服裝匱乏之下，靠著勤奮不懈精神，首戰奪下全國民俗體育大賽的舞獅5冠王，令人讚佩。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮建國國中克難成軍才剛兩個月的龍鳳獅團，參加教育部舉辦的全國民俗體育競賽，一舉奪下「五冠王」，這支超猛的獅團甚至到報名前還沒有舞獅的比賽器材，連服裝也來不及製作，臨時向鄰近國小商借，團員每天勤練，練到手破皮，包上繃帶照樣上場力爭，靠著勤奮不懈毅力，首戰告捷，為雲林締造五冠王榮耀，地方各界盛讚獅團精神可嘉。

教練吳登興說，建國國中今年臨時由10多名男女學生混合成立龍鳳獅團，因全國舞獅大賽逼近，學生參賽決心甚強，才成軍短短約兩個月，從打鼓敲鑼團練，到騰空翻滾舞獅的高難度技巧，學生利用下課勤練不懈，就為能在大賽摘金奪銀，建立信心。

吳登興說，這支獅團克難成軍，成員多半是口湖下崙國小的金牌獅團學生升學就讀建國國中，承襲下崙國小的優良傳統，獅隊團員個個技巧卓越，有信心載譽歸校，盡管一切準備倉促，在全國民俗體育競賽報名截止的前一天，還沒有比賽的長板凳等器材，連舞獅服裝也臨時向小學母校商借，才算完成整軍報名參賽。

建國國中龍鳳獅團克難成軍卻有硬底子，皇天不負苦心人，初鶑試啼就囊括了全國台灣獅的單獅女子、多獅混合、雙獅混合、單獅混合、瑞獸混合等5個組項的特優，「五冠王」稱霸全國，讓各縣市刮目相看，得知北港來的獅團才成軍不到個月，更加感到佩服。

回顧這兩個月的苦練，獅團學生說，器材和場地都缺乏，只能在籃球場練習，每次練翻跟斗下板凳時，都怕籃球忽然飛過來，沒有軟執防護，也只能用跳高墊替代，因國中練習新套路的器材，和小學不同，教練只好向朋友借用，才能完成雙獅的套路練習，雖然練習條件不如人，但他們珍惜學校給他們繼續練獅的機會，有機會再為家鄉雲林爭光，保持小學常勝優勢。

校長方廷彰說，孩子苦練精神令人感心，值得一提的是在大賽的第三場比賽時，幾名選手手掌磨破皮，但仍是包覆繃帶、加戴手套，含淚完成賽事，完成五冠王稱霸全國的佳績，讓他看了都心疼，孩子這種力爭向上的心，更遠大於得獎，許多家長都感佩服。

今天學校為獅團舉行慶功記者會，教育處長邱孝文、朝天宮副董事長蘇健榮、縣議員蔡岳儒、立委蘇治芬秘書陳冠廷、副議長秘書蔡春綢等人到校貼紅祝賀，並對獅團為家鄉奮戰精神讚譽有加，蔡岳儒也允諾全力爭取改善獅團的器材裝備，讓金牌獅團得以薪傳再創高峰。

北港建國國中鳳獅團克難成軍僅兩個月，在裝備服裝匱乏之下，靠著勤奮不懈精神，首戰奪下全國民俗體育大賽的舞獅5冠王，令人讚佩。記者蔡維斌／攝影
北港建國國中鳳獅團克難成軍僅兩個月，在裝備服裝匱乏之下，靠著勤奮不懈精神，首戰奪下全國民俗體育大賽的舞獅5冠王，令人讚佩。記者蔡維斌／攝影
北港建國國中鳳獅團克難成軍僅兩個月，在裝備服裝匱乏之下，靠著勤奮不懈精神，首戰奪下全國民俗體育大賽的舞獅5冠王，各界讚佩不已。記者蔡維斌／攝影
北港建國國中鳳獅團克難成軍僅兩個月，在裝備服裝匱乏之下，靠著勤奮不懈精神，首戰奪下全國民俗體育大賽的舞獅5冠王，各界讚佩不已。記者蔡維斌／攝影
北港建國國中鳳獅團克難成軍僅兩個月，在裝備服裝匱乏之下，靠著勤奮不懈精神，首戰奪下全國民俗體育大賽的舞獅5冠王，令人讚佩。記者蔡維斌／攝影
北港建國國中鳳獅團克難成軍僅兩個月，在裝備服裝匱乏之下，靠著勤奮不懈精神，首戰奪下全國民俗體育大賽的舞獅5冠王，令人讚佩。記者蔡維斌／攝影

小學 雲林 服裝

延伸閱讀

北港媽祖盃全國馬拉松 12月2日全民｢瘋媽祖｣鳴槍起跑！

雲林厚工學策展近百萬人參觀 落幕後轉型新的藝術園區

藍雲林立委參選人丁學忠成立競總 張榮味現身站台相挺

影／北港朝天宮武林高手雲集 各路人馬同場競技十八般武藝

相關新聞

不用再窩在組合屋了 苗栗市文山國小魔法學校8日開課

苗栗市文山國小「魔法學校」新校舍竣工半年，仍有10班、近300名師生「窩」在組合屋臨時教室上課，縣府緊急動用400萬元，...

平鎮百年南勢國小 明年建通學廊道

桃園市平鎮區百年老校南勢國小校門前緊鄰省道中豐路，上下學時交通混亂引發家長抱怨，議員舒翠玲、王珮毓分別與市府會勘，決定進...

影／北港建國國中獅團沒器材沒服裝 克難勇奪全國獅賽5冠王

雲林縣北港鎮建國國中克難成軍才剛兩個月的龍鳳獅團，參加教育部舉辦的全國民俗體育競賽，一舉奪下「五冠王」，這支超猛的獅團甚...

年省2萬度電獲節能標竿 民族國小用這些節能方法辦到

經濟部日前表揚全國35家節能標竿單位，嘉義市民族國小積極與企業合作裝設校園能源管理系統、太陽光電及校園能源資訊看板，搭配...

數位學習風潮席捲而來 台南教師玩數位魔法

台南市推動數位學習，除辦理重點學校示範數位教學模組，為鼓勵教師分享教學經驗，舉辦「數位學習推動優良教學案例徵選」，數位學...

影／金門柏村國小親子做「菜頭圓」感受濃濃古早味

「面圓圓~紅支支~」歲末冬至是團圓的日子，又稱為「過小年」，在金門山后等東半島傳統習俗上，小除夕當天要吃「豆渣圓（菜頭圓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。