日本姊妹校畢旅來訪 秀峰高中學生熱情接待

汐止區秀峰高中與日本的御調高校締結姊妹校已經10年，除了視訊上課交流，前陣子兩校也進行交換生學習，這幾天御調高校來台灣進行四天的畢業旅行，其中一天來到秀峰高中相見歡，學校也安排學生熱情接待，並且和御調高校的畢業生一起到九份玩、平溪放天燈，希望給他們難忘的畢業回憶。

日本廣島的御調高校師生大約50人，在校長倉田雄司帶領下前往汐止區秀峰高中進行交流，兩校締結姊妹校進行了包括線上視訊學習，在今年6月秀峰也有8位交換生前往日本廣島縣的御調高校進行2週的短期交換學習，並且在10月也有五位御調交換生到秀峰高中進行12天的交換學習，為了讓他們體會台灣高中生的學習生活，每天安排了不同的特色課程，例如：華語教學、各項體育專長體驗、中式料理、校園植物拓印等等進行文化交流、城市文化踏查等，每個課程皆安排學伴陪同，雖然雙方語言不通，但透過陪伴，秀峰的同學們也同步增進了多元的溝通力，受到秀峰高中熱情接待，兩校相見歡，所以，這次御調高校畢業旅行來台灣，也特地安排到秀峰高中，雙方學生代表致詞，一開頭也不約而同的用對方的國家語語問好，拉近待此間的距離。

秀峰高中校長蔡春來表示，很高興來自日本廣島御調高校來秀峰高中進行四天的畢業旅行，締結姊妹校超過10年，即使中間遇到疫情也沒有中斷，透過線上、電子郵件交流學生。國際交流目的透過彼此學習，拓展國際視野，對彼此文化的認同，進而培養國家未來的人才。

秀峰高中學生說，10月有接待日本學生，彼此有互動交流，覺得這是一個很特別的體驗，兩個禮拜的時間交流有用手機翻譯或是用很簡單的日語，有用學的簡單日語跟他們溝通交流。這次他們來畢業旅行希望再次成為他們的學伴，陪他們逛一下台灣，很開心有這樣的交流機會，因為，之前沒有跟日本人接觸過，覺得很新鮮，在交流過程中學到不同文化。