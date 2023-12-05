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影／金門柏村國小親子做「菜頭圓」感受濃濃古早味

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門知名的將軍國小柏村國小今天安排做「菜頭圓」活動，小朋友做的很開心。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的將軍國小柏村國小今天安排做「菜頭圓」活動，小朋友做的很開心。記者蔡家蓁／攝影

「面圓圓~紅支支~」歲末冬至是團圓的日子，又稱為「過小年」，在金門山后等東半島傳統習俗上，小除夕當天要吃「豆渣圓（菜頭圓）」。金門知名的將軍國小～柏村國小今天特別安排在地文化體驗做「菜頭圓」活動，吸引上百位親子參與，親子一起動手做菜頭圓，過程中笑聲不斷，場面溫馨。

柏村國小幼兒園幼童及師長今天舉辦歲末親子活動，並結合閩南語教學成果發表，除了感受團圓溫馨氣氛，也在過程中學習重要的閩南文化、展現傳統閩南文化的特色，學校還特別邀請傳統美食製作專家王美玉、陳惠玲，講解及示範做菜頭圓。

家住山后的王美玉表示，早期金門因為物資缺乏，到了過年，長輩們用做豆腐剩下的豆渣，包裹自己種的菜、養的家禽家畜，做成內餡料，每樣食材都是來自「撿惜」理念，秉持勤儉持家理念做出的愛心料理。後來做豆腐的人變少了，豆渣取得不易，為了讓口感更好，改用白蘿蔔和地瓜粉做皮身，內餡用料也愈來愈好，演變為今日的「菜頭圓」，今天她在每一個菜頭圓上放一顆干貝，這種在古早時根本不敢想像的食材，如今是如此稀鬆平常，也見證了時代的變遷。

鄭藩派老師則講述菜頭圓、金門吃頭的傳統文化，教導小朋友維護傳統的重要性；在等待蒸菜頭圓出爐的時間，由藍孔雀班、水獺班帶來最具柏村代表性的閩南語自編歌曲「柏村好所在」，歌詞中包含著金門在地特色美食，芋仔籤、菜頭圓、麵線糊、濁糜甜，現場準備七道美食佳餚，搭配菜頭圓一起品嚐，體驗金門特有傳統習俗──吃頭，在歲末年終之際，感受濃厚的傳統閩南氛圍，品嚐古早味美食，親子反應超熱烈。

柏村國小校長許雪芳表示，這是柏幼第一次申請閩南語沉浸式計畫給孩子全新的學習體驗，在教學活動中融入閩南語文化、閩南語歌謠等活動，不管在例行性活動、教學活動或全園活動中皆能聽到孩子說金門話的聲音，孩子更加了解家鄉的文化、背景，也與家鄉有著更濃厚的情誼。

金門知名的將軍國小柏村國小今天安排做「菜頭圓」活動，會場也準備冬至必吃的湯圓。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的將軍國小柏村國小今天安排做「菜頭圓」活動，會場也準備冬至必吃的湯圓。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的將軍國小柏村國小今天安排做「菜頭圓」活動，親子與老師開心的享用自己手作的 。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的將軍國小柏村國小今天安排做「菜頭圓」活動，親子與老師開心的享用自己手作的 。記者蔡家蓁／攝影
金門柏村國小今天安排做「菜頭圓」活動，吸引上百位親子參與，親子一起動手做菜頭圓，過程中笑聲不斷，場面溫馨。記者蔡家蓁／攝影
金門柏村國小今天安排做「菜頭圓」活動，吸引上百位親子參與，親子一起動手做菜頭圓，過程中笑聲不斷，場面溫馨。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的將軍國小柏村國小今天安排做「菜頭圓」活動，小朋友開心的吃著沙拉冰淇淋。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的將軍國小柏村國小今天安排做「菜頭圓」活動，小朋友開心的吃著沙拉冰淇淋。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的將軍國小柏村國小今天安排做「菜頭圓」活動，親子一起動手做菜頭圓，過程中笑聲不斷。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的將軍國小柏村國小今天安排做「菜頭圓」活動，親子一起動手做菜頭圓，過程中笑聲不斷。記者蔡家蓁／攝影

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