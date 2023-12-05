平鎮百年南勢國小 明年建通學廊道

桃園市平鎮區百年老校南勢國小校門前緊鄰省道中豐路，上下學時交通混亂引發家長抱怨，議員舒翠玲、王珮毓分別與市府會勘，決定進行通學廊道改善工程；市府昨表示，會將校園圍牆退縮2.7公尺設置避車彎、增加家長接送區，預定明年寒假施工。

舒翠玲說，有一次校門前的路黑板樹倒塌，壓傷家長，家長陳情希望改善學校通學交通和移植路樹，市府會勘同意規畫通學廊道改善工程，經費約880萬元，盼解決親師生問題。

王珮毓表示，南勢國小前方也有公車站，為避免家長接送與公車動線交織，決定在人行道及圍牆退縮處增加家長接送區，並調整現有待轉區、行穿線路口退縮，避開汽車A柱視線死角。

市府養工處會勘後，決定規畫建置南勢國小側人行道，方便師生步行，另分別增設汽、機車接送區，並將移植校門前其他黑板樹，改種吉野櫻或其他樹種。

南勢國小校長許志豪表示，學校歷史很久，前面就是省道，常有家長反映上下學交通打結，十分不便，未來增設避車彎和接送區、改善人行道，將可改善家長通學安全也方便家長接送，校方樂觀其成。