文化黑潮流向視覺藝術 補助中壯藝術家與國際展會

文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」獲行政院支持核定4年共100億元、113年編列30億元預算。文化部今日公布視覺藝術類「文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助要點」及「文化黑潮之國際藝術展會補助要點」2項補助，自12月15日開始收件。期待強化資源挹注中壯世代藝術家參與國際展覽；同時鼓勵視覺藝術產業參與國際具交易模式展會，促進拓展市場。

文化部表示，2項補助要點經產業諮詢後推出。「中壯世代藝術家國際展覽補助要點」補助個人或團體推介台灣40歲以上中壯世代藝術家的藝術創作，至國內外專業展覽空間展出或國內外藝術節參展，每案補助金額最高新台幣3000萬元。

其中對於團體的補助，特別跳脫過往挹注已具相對豐沛資源公立館舍的思維，改採鼓勵民間專業藝術組織建立品牌及國內外合作網絡，由創作、研究、推廣等面向，整體打造視覺藝術品牌，推介台灣中壯世代藝術家及其作品進入國際。

「國際藝術展會補助要點」則支持國內視覺藝術產業拓展海外藝術市場、多點佈局，讓台灣藝術家及作品順利進入國際，強化國內藝術家於世界藝術文化地圖的市場性。與過往已有補助相較，文化部將系統性建立分級補助制度，並擴大補助參與國外Top及一級展會，如斐列茲藝博會、巴塞爾展會等一級以上展會，最高可獲得總經費80%的補助；亦鼓勵國內自辦具特展專區的國際型展會，持續累積進軍國際市場能量。

文化部長史哲表示，文化部將透過文化黑潮計畫，首次針對中壯世代藝術家提供協助資源，將中壯世代藝術家豐沛創作能量帶向國際。而過往文化部受限於經費不足，較無法有效率將國內藝術家推向國際舞台，因此，黑潮計畫推出國際展會補助，將大力支持個人或民間單位參加具交易模式的國際視覺藝術展會，加速文化黑潮流向全世界。