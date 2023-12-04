彰化老校樹旁講「和平樹」故事 20童注意力100%

彰化縣埔心鄉舊館國小有1棵百年老榕，今天縣長王惠美到校為一年級學童講繪本故事「和平樹」，講完後，王惠美提出問題，小朋友都能回答故事主角有恆心和毅力，就會做到想做的事。

舊館國小榕樹保守估計樹齡滿107年，和舊館同歲，王惠美講故事呼應學校保護老榕及聯合國SDGs的永續發展目標。故事講到肯亞婦女萬家麗到美國留學6年，回鄉後發現樹木不見了，被砍伐製作家具等物品卻沒補種，水土流失導致地質貧瘠，萬家麗開始種樹也提供資金給響應種樹的婦女，除了她居住的城鎮種樹，其它鄉鎮也開始種樹。

萬家麗反對無止盡砍樹，擋住砍樹機械被政府逮捕入獄，肯亞全國種樹行動沒停止，迄今種了3千多萬棵樹，農民又有良好土壤可種玉米、芋頭等農作物，萬格麗的精神獲得諾貝爾和平獎，成為非洲第一位女得獎人。王惠美以故事內容提問，20名小朋友幾乎異口同聲回答萬家麗種樹的原因、目的，及地球需要樹木保護環境。

王惠美說，「和平樹」寓涵「前人種樹，後人乘涼」和愛樹護樹的道理，現在氣候變遷，大家更需要保護環境。舊館校長劉坤山表示，一年級學童的第一課就是認識校內大樹，今天聽「縣長媽咪」講非洲繪本和平樹的故事，個個全神貫注，對保護樹木印象深刻。