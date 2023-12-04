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聯合盃作文決賽 考生喊有難度
「第17屆聯合盃作文大賽」決賽昨天登場，中區試場位於台中明德中學，840名參賽者同場較勁。國小組題目為「黑、白」兩支筆泛起漣漪的圖片，得發揮想像力；國、高中題目為「細胞治療」等主題，得在文本、圖表發展文章，考驗媒體識讀、閱讀理解能力。
中區賽事有來自台中、彰化、南投、雲林、嘉義等地840名參賽者，分為國小、國中及高中職組等6組。國小組作文題目為圖片題，考驗觀察力、想像力。國中八年級題目主題為網紅在網路推銷新書，批評網路書店削價競爭，影響作者利潤，在媒體、網絡及粉絲間造成風波；考生得選定事件、時間、角色與行動撰寫。
高中職組題目組以「細胞治療」為題，考題有治療資訊、藥物試驗流程、癌症分期等內容，主角罹患肺癌二期，考生得設定與主角的關係、時間點與行動，考驗閱讀、理解能力。
國一賴姓學生說，考題難度中上，得把日常新聞事件融入，若平時關注時事，比較好發揮。國二蘇姓學生說，要抓到事件重點，考驗對事情理解、判斷，結合網路經驗，有助作答。
高二蔡姓學生從國一起每年參賽，認為這次題目重理解，需自己選擇時程、角色再下筆，難度高；她有閱讀小說習慣，對開放式命題寫作有幫助，平時多讀時事，對事件分析較有利。
明德中學連續12年承辦聯合盃中區決賽，今年有24人入選。校長林衍陞說，學校深耕閱讀教育逾20年，自編閱讀教材，透握晨讀、每周寫作班等，培養閱讀習慣。
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