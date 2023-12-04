聯合盃作文決賽 北區逾千人筆戰

「第17屆聯合盃作文大賽」總決賽昨在台北開南中學、台中明德中學、台南南二中、金門金城國中四地同步登場，共2940名學生參加，北區有1255人參與，到考率85.2%，國小組題目是以黑白兩隻筆圖片呈現，有考生分享看到圖片聯想到種族歧視；國、高中組題目涵蓋多項議題，考生需從題目、圖表分析解決方案。

比賽分6組，每組首獎獎金5000元及獎盃1座，明年1月9日官網公布得獎名單。

今年國小組題目是一幅以黑白背景襯底，底圖一黑、一白的兩枝筆尖相對，泛起漣漪，考生須以圖片發想寫出文章。新竹市龍山國小四年級王乙涵從圖片想到種族對立，再聯想到一般人對身心障礙者的歧視，盼世人不要因外表不同而相互攻擊，要互相幫助、和平共處。

國、高中組題目涵蓋媒體素養、醫療法規、倫理爭議等，考生須從文本、圖表分析問題及提出解決方案。平時就會關注網紅影片與新聞的宜蘭國華國中三年級林光余，在文中建議網紅出書，除內容要豐富外，更要加強行銷力度，書本才能大賣。

聯合報教育事業部總經理潘素滿說，今年作文大賽主題為「一筆縱橫，啟動實踐—協作共融新視界」，對學生來說，發掘問題、批判問題很容易，但如何理解不同角色立場與價值觀，找到最大共識，並協作、實踐理念卻相當困難，期許考生面對生活議題，運用跨領域思辨能力提出有創意解決方案。